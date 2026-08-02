Antonia, de Los Chicaneros, confirmó que perdió otro bebé: “No lo contamos por hacer show”

Antonia Botero, creadora de contenido conocida por su trabajo con Los Chicaneros, confirmó que atraviesa un nuevo momento difícil en su vida personal tras revelar que perdió el bebé que esperaba junto a su pareja, el influenciador Chavi. La noticia fue compartida por ambos a través de sus redes sociales, donde recibieron cientos de mensajes de apoyo.

Con esta, ya son tres las pérdidas gestacionales que ha enfrentado la influenciadora durante su relación. Aunque en esta ocasión decidieron mantener el embarazo en privado, después de lo ocurrido explicaron por qué optaron por hablar públicamente de la experiencia y respondieron a quienes cuestionaron su decisión de hacerlo.

Así anunció Antonia Botero su nueva pérdida

La tarde del 31 de julio, Antonia Botero publicó un video en sus redes sociales para despedirse de la bebé que esperaba y a quien habían decidido llamar Ema. En las imágenes aparece junto a recuerdos del embarazo, mientras expresa el dolor que vive la familia por esta nueva pérdida.

Junto al video escribió un mensaje en el que recordó también a Thiago y Gael, los dos bebés que perdió anteriormente. “Te amaremos para siempre, Ema MB. Abraza mucho a Thiago y a Gael de nuestra parte”, expresó la creadora de contenido.

Posteriormente, Antonia Botero compartió otra reflexión en la que aseguró que pocas personas conocían el embarazo, pues habían preferido vivirlo en la intimidad. “Hoy me despido de Ema. Eras nuestro sueño y nuestra ilusión. Hoy nos duele el alma. Eres mi otro angelito”, escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento, la influenciadora no ha revelado cuál fue la causa de esta nueva pérdida y únicamente ha manifestado el impacto emocional que ha significado para ella y su familia despedirse de la bebé que esperaban.

Novio de Antonia Botero defendió a su pareja en medio del duro momento

Tras conocerse la noticia, Chavi publicó un video para responder a algunos comentarios que cuestionaban que ambos hubieran hecho pública una situación tan personal. Según explicó, el propósito nunca fue llamar la atención, sino acompañar a otras familias que han vivido experiencias similares.

“No se los contamos por hacer show, como algunos comentarios han sugerido. Lo contamos por las mamás y las familias que han pasado por lo mismo. Aunque algunos comentarios lastiman, esto solo lo entienden quienes lo han vivido”, afirmó.

El influenciador también recordó que, años atrás, varios médicos le dijeron a Antonia Botero que tendría dificultades para convertirse en madre. Incluso, reveló que ella llegó a preguntarle qué ocurriría con su relación si nunca lograba embarazarse, a lo que él respondió que formar una familia no dependía únicamente de tener hijos biológicos.

Finalmente, Chavi hizo un llamado a no sentir culpa ni vergüenza por vivir un duelo gestacional y animó a quienes atraviesan una situación similar a expresar su dolor libremente. Además, agradeció el apoyo recibido y aseguró que, aunque Ema estuvo poco tiempo con ellos, siempre ocupará un lugar especial en su familia, junto a su hijo Natanael.

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