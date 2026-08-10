Así quedó la casa de Jhonny Rivera luego del temblor en Colombia: “¡Fue muy fuerte!”

El terremoto de magnitud 7.4 que se registró este lunes 10 de agosto en Colombia dejó afectaciones en la finca de Jhonny Rivera, ubicada a las afueras de la capital de Risaralda. El cantante mostró en video algunos de los daños que provocó el movimiento y contó cómo vivieron el momento sus familiares.

El reconocido artista aseguró que, pese a la intensidad del movimiento, tanto él como sus familiares se encuentran bien. Según relató, una de sus tías recibió un golpe luego de que un mueble le cayera encima, aunque aclaró que no sufrió heridas de gravedad.

“Muchos daños materiales, mucha cosa, pero afortunadamente estamos bien. Solamente a mi tía se le vino un mueble en la cabeza y la golpeó, pero nada tan grave, pues. No le pasó nada”, contó Jhonny Rivera.

Así quedaron algunos espacios de la finca de Jhonny Rivera

En las imágenes, el intérprete de ‘Empecemos de cero’ y ‘El intenso’ mostró que varios objetos terminaron en el suelo como consecuencia del movimiento. Entre ellos mencionó televisores, muebles, espejos y elementos que se encontraban dentro de los cajones.

“Televisores, todos, cosas que se fueron al piso. Pero bueno, gracias a Dios, lo más importante es que no hay nada que lamentar en temas de salud. Lo material, pues qué. Pero el susto sí es impresionante”, expresó.

Jhonny Rivera también contó que María Isabel Valencia, su mamá, tuvo una fuerte reacción durante el sismo y terminó en el piso debido a un ataque de pánico. Mientras avanzaban las labores para recoger los objetos, Rivera explicó que se encontraba en una de las fincas de la familia, donde también hubo algunas afectaciones.

“Mi mamá se cayó al piso, le dio un ataque de pánico. Fue muy fuerte, muy fuerte. No me imagino nada sin mi casa”, manifestó.

En otras partes de su finca, según explicó, también aparecieron grietas en algunas zonas del piso y hubo daños en los baños. Además, señaló que algunos fragmentos del techo cayeron durante el movimiento. También mencionó que el lugar se quedó sin luz y sin gas tras el sismo.

“Se agrietó todo el piso en partes. Los baños sí se afectaron un poquito, pero nada de lamentar. Allí cayeron pedazos del techo. Pero es que fue muy duro, fue muy duro este terremoto”, relató Jhonny Rivera.

El exponente de música popular también mostró el pequeño oratorio de su mamá, donde varios santos cayeron de sus lugares. Sin embargo, destacó un detalle que llamó especialmente la atención de su madre: una figura del Niño Dios, su favorita, no cayó, aunque cambió de posición y quedó orientada hacia una Biblia.

El terremoto de este lunes fue sentido en diferentes regiones del país y generó reportes de afectaciones materiales en varios departamentos, así como al menos 111 muertos (según el informe entregado al mediodía del 10 de agosto). Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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