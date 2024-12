Beba de Desafío XX confesó que subió 10 kilos tras el reality: “perdí el control”

La más reciente edición de ‘Desafío XX’ tuvo a varios participantes que siguen generando noticia, pese a que el formato de sobrevivencia, que cumplió 20 años al aire con éxito, terminó ya hace varios meses.

Además de romances inesperados y un delicado caso de violencia doméstica, así como cirugías plásticas, también se han presentado concursantes que mencionan el estrés que se puede vivir fuera de cámaras. Esto es precisamente lo que le ocurrió a la concursante Valerie de La Cruz, quien pocas semanas después de abandonar la competencia se casó y empezó una nueva vida.

Hasta hace unos días parecía que la participante conocida como ‘Beba’ estaba plena y anticipó en sus redes sociales lo feliz que estaba por recibir la primera Navidad con su esposo desde hace cuatro meses.

La deportista se casó con su novio Andrés, luego de tres años de noviazgo en Barranquilla, el 3 de agosto.

Sin embargo, este domingo sorprendió con una confesión, que generó solidaridad en las redes sociales.

“Me sentía extremadamente mal”, Beba de ‘Desafío XX’

Valerie, quien salió por inconvenientes de convivencia dentro del formato, recibió bastantes comentarios de crítica cuando abandonó la competencia, en principio se mantuvo fuerte, pero luego admitió que la afectó y ahora es un hecho que las consecuencias que tuvo en su interior fueron muy fuertes.

En un carrusel de imágenes donde se ve en uno de sus entrenamientos en el gimnasio, Beba comenzó escribiendo. “Hace poco menos de dos meses me sentía extremadamente mal conmigo misma, con mi cuerpo, con mi físico y prácticamente con todo en mi vida. Después del Desafío pasaron tantas cosas que me llevaron a sentirme tan desanimada, terminé descuidándome un montón y me subí casi 10 kilos”, escribió Valerie.

Luego detalló la difícil situación emocional que vivió y que derivó en que su relación con la comida se saliera de control.

“Perdí el control de mis emociones, de mi mente… La comida se convirtió en un desahogo y una manera de escapar de todo eso”, confesó la ex participante de ‘Desafío’ que admitió que incluso la actividad física que siempre había estado presente en su vida.

“El ejercicio y el estilo de mi vida saludable, que tanto he querido promoverse, se convirtió en una tortura para mí, me veía al espejo y no me gustaba lo que veía… y la salida más fácil hubiera sido una cirugía”, detalló al contar que llegó a pensar en recurrir a cirugías estéticas.

“Las cirugías no solucionan lo que ocurre adentro... Así que decidí trabajar nuevamente en mi interior”, mencionó ‘Beba’, quien indicó que su lucha es más larga de lo que dejó consignado en las redes, pero se mostró segura del camino y el proceso que ha tenido y lo que espera del 2025.

“Esta historia es mucho más larga y estoy esperando el momento oportuno para compartirles con más detalles porque quiero y me pondré a disposición de todos los que necesiten ayuda para atravesar situaciones así porque el 2025 será un año de sanar, crecer, conquistar y ser extremadamente felices”, finalizó la deportista que recibió decenas de comentarios de apoyo a su lucha.

