Bella Hadid rompe en llanto tras revelar una nueva recaída por la enfermedad de Lyme

La modelo Bella Hadid volvió a hablar abiertamente sobre la enfermedad de Lyme que enfrenta desde hace más de una década y reveló que atraviesa un nuevo episodio de recaída. A través de varias publicaciones en sus redes sociales, la estadounidense compartió imágenes y mensajes en los que mostró el impacto físico y emocional que han tenido los recientes síntomas, dejando claro que, pese a los periodos de mejoría, su proceso de recuperación continúa siendo complejo.

Hadid fue diagnosticada con enfermedad de Lyme en 2012, una afección que también padecen su madre, Yolanda Hadid, y su hermano, Anwar Hadid. Desde entonces ha hablado en distintas ocasiones sobre las dificultades que implica convivir con esta condición, que incluso la llevó a alejarse temporalmente de las pasarelas y reducir su agenda laboral para someterse a tratamientos médicos. Aunque en los últimos años aseguró sentirse mejor, ahora confirmó que volvió a enfrentar un difícil episodio.

¿Qué le pasó a Bella Hadid?

La actualización llegó por medio de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram. En ellas, Bella Hadid apareció visiblemente afectada, incluso entre lágrimas, mientras explicaba que nuevamente experimenta un “flare-up”, término utilizado para describir una reagudización de los síntomas de enfermedades crónicas.

En sus mensajes, la modelo explicó que hay momentos en los que siente haber encontrado un tratamiento que le permite recuperar la estabilidad, pero tiempo después los síntomas regresan inesperadamente. Por ello, insistió en que “la sanación no es lineal”, una reflexión con la que buscó acompañar a otras personas que atraviesan enfermedades de larga duración.

Hadid relató que durante esta nueva recaída ha enfrentado dolor físico constante, agotamiento extremo, ansiedad, episodios de niebla mental y dificultades para tomar decisiones sencillas. También confesó que existen días en los que tareas cotidianas, como ducharse sin sentirse débil o sin riesgo de desmayarse, representan un logro importante: “Estaba sin aliento al caminar a la cocina”.

Además, reconoció que el desgaste emocional también forma parte de la enfermedad, la cual le provoca “aislamiento severo y depresión, especialmente a lo largo de períodos prolongados”.

Esta fue la historia de Instagram que, entre lágrimas, compartió Bella Hadid. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite principalmente mediante la picadura de garrapatas infectadas. Es más frecuente en algunas regiones de Estados Unidos, Canadá y Europa, aunque puede presentarse en otros lugares donde habitan estos artrópodos.

Entre sus síntomas iniciales suelen aparecer fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y una erupción cutánea característica. Si no recibe tratamiento oportuno, la infección puede extenderse y provocar problemas neurológicos, dolores articulares persistentes, alteraciones cardíacas y otros síntomas que, en algunos pacientes, pueden prolongarse durante meses o incluso años.

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