Buen Día Colombia despide con nostalgia a compañero del equipo: “Descansa en paz”

El equipo de Buen día Colombia vivió una jornada emotiva este miércoles, luego de que los presentadores compartieran al aire la noticia del fallecimiento de uno de los integrantes del programa. En medio de la transmisión, el espacio matutino del Canal RCN se detuvo por unos minutos para rendir homenaje al compañero que, según contaron, había acompañado al formato durante varias grabaciones recientes.

¿Qué integrante de ‘Bien Día Colombia’ falleció?

Los conductores del programa confirmaron que se trata de Édgar Prieto, conocido entre sus colegas como “Caballo”, quien hacía parte del grupo de camarógrafos del canal. Su fallecimiento causó gran conmoción entre quienes trabajaron a su lado, por lo que decidieron recordarlo en vivo con palabras de agradecimiento y afecto.

Visiblemente afectados, Andrés López, María Mercedes Ruiz y Orlando Liñán tomaron la palabra uno a uno para despedirse de su colega. “Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa, quien nos acompañó hace unas semanas, pero partió de este mundo dejándonos su sonrisa, su carisma y un excelente trabajo en el estudio. Un gran amigo, al que siempre recordaremos como ‘Caballo’”, expresó López con la voz entrecortada.

El ambiente en el set se tornó silencioso mientras una fotografía de Prieto aparecía en pantalla. Los presentadores destacaron no solo su profesionalismo, sino también la energía positiva que transmitía en cada jornada de trabajo. “Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos, porque fueron sus fieles compañeros. Compartieron con él momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”, añadió Liñán.

Por su parte, María Mercedes Ruiz envió un mensaje de fortaleza a los familiares del camarógrafo, agradeciendo su entrega y el cariño con el que acompañó al equipo durante los últimos años. “Caballo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por tu profesionalismo y por esas risas con las que siempre nos recibías. Descansa en paz, caballito”, dijo conmovida.

La también presentadora Ana Karina Soto se unió al homenaje desde el set, asegurando que la noticia los había golpeado profundamente. “Qué triste tener que registrar estas noticias, pero lo hacemos con todo el cariño. A su familia, mi más sentido pésame y un abrazo enorme”, expresó.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Édgar Prieto. Sin embargo, su nombre quedó grabado en la memoria del equipo de Buen día, Colombia, que lo recordará como un compañero alegre, solidario y apasionado por su trabajo.