Cambios en ‘Noticias RCN’. Inés Ma. Zabaraín da bienvenida a nueva presentadora: “Un placer”

La inclusión de ‘Mañana Express’, programa que se emitía de manera independiente hasta la semana anterior, dentro de mi informativo matutino no es el único cambio que se refleja esta semana.

Ahora la edición del mediodía de ‘Noticias RCN’ deja de tener una única presentadora en el set y en adelante, serán dos.

La periodista Maritza Aristizábal, quien por años madrugó a entregar las noticias temprano, es ahora conductora del informativo del mediodía. De esta manera, hará dupla con la samaria Inés María Zabaraín, quien tiene este rol desde el 2019.

Así recibió Inés María Zabaraín a su compañera

Fue la propia Inés María quien le dio la bienvenida a su colega este martes 30 de junio en la emisión en vivo. “A partir de hoy en el set de ‘Noticias RCN’ estará con nosotros Maritza Aristizábal. Bienvenida, para mí es una gran placer tenerla como compañera, viene a engrosar este equipo de presentadores de esta emisión así que bienvenida”, dijo la Zabaraín.

“Para mí es un honor poder estar al lado suyo que es un nombre, una figura, una cara tan reconocida y poder acompañarlos a través de estas pantallas”, mencionó Maritza quien también dijo que con el nuevo horario podrá compartir un poco más con su hija.

En las redes sociales, Maritza se dirigió a sus seguidores con la nueva. “Quiero compartirles una gran noticia… de ahora en adelante estaré acompañándolos en Noticias RCN de mediodía al lado de una grande, Inés María Zabaraín. Gracias por la oportunidad y confianza. Mucha felicidad y agradecimiento por los nuevos retos que significan un crecimiento en lo profesional después de 8 años madrugando junto a ustedes", escribió Aristizábal.

Su inclusión en el espacio del mediodía no afectará el resto de apariciones en pantalla. Seguirá conduciendo su segmento de análisis, “El Termómetro Político”, que se emite en el noticiero de las 7 de la noche. “Lo más importante en todo este cambio es contar con ustedes nuestros fieles televidentes, e ir de la mano de Dios… así que aquí vamos con toda!!!“, escribió la ahora copresentadora con Inés María.

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