Camilo Pulgarín de LCDLF reapareció como mujer. Dio detalles de su transición

Hace unas semanas, se rumoró en redes sociales que Camilo Pulgarín, un influenciador colombiano, quien recientemente participó en La casa de los famosos, se había sometido a una transición de género, luego que se viralizaran unas imágenes donde aparecía en una clínica donde realizan cirugías plásticas; además, tenía una larga cabellera.

Camilo Pulgarín confirmó su transición de género

Tras varios días de especulaciones, el creador de contenido reapareció en sus redes sociales mostrando su nueva imagen y expresando su felicidad por el cambio que, desde hace mucho tiempo, quería hacer con su vida.

Camilo Pulgarín con su personaje de 'María José'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Pulgarín compartió que ahora se identifica como mujer y ha adoptado el nombre de Cami. En el clip, se ve radiante y feliz, compartiendo detalles sobre este proceso y expresando su emoción por esta nueva etapa.

“Han pasado cositas. Tú dirás: ‘¿estás bien?’, sí, estoy muy bien, estoy feliz, tengo miedo porque yo no sabía si decirles antes, durante o después, pero ya soy Cami. Para los que me siguen, me quieren y me apoyan, quiero que sepan que estoy siendo muy feliz, llevaba muchos años con esto en la cabeza, pero tomé la decisión de ser feliz, de dejar los miedos, yo no quería llegar a viejita y decir que no hice lo que quería”, dijo inicialmente.

Aprovechó también para aclarar qué pasará con su personaje de ‘María José’: “va a seguir existiendo, yo soy la misma persona, solo que cambiaron cositas. Quería que ustedes supieran, fue algo muy importante. Los invito a que abran su mente, no se estresen, estoy muy feliz, sé que van a haber comentarios negativos. Simplemente estoy siendo una muchacha muy bonita. María José un personaje, esta es Cami, puede ser un poco confuso, pero yo no puedo mezclar. Camilo antes, ahora es Cami”, aseguró con una sonrisa en su rostro.

La publicación se volvió viral rápidamente, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo de sus seguidores y colegas de la industria. Cami explicó que su decisión de iniciar esta transición fue el resultado de un largo proceso de autodescubrimiento y aceptación. Agradeció el apoyo de sus seres queridos y seguidores.

“Verte feliz es lo único que queremos los que te queremos”, “hermosa y preciosa”, “eres una valiente. Escucharte y abrazar tu proceso es hermoso. Sé feliz y permítete disfrutar”, “gracias por abrirnos ese corazón tan bello que tienes con respecto a este sentir que tenías. Me alegra verte siendo feliz”, “te amo, te respeto y te admiro mi niña”.