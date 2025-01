Camilo Vega ex Desafío, se volvió a enamorar menos de un mes después de divorciado

En enero del 2024 Camilo Vega, el director de series y novelas y exparticipante de Desafio, temporada 2007, sorprendió a sus seguidores cuando se casó en Filipinas con su novia de tres años la exdeportista y comentarista de ESPN, Nicole Regnier.

En declaraciones dadas a Vea, el director de ‘Pálpito’, ‘La venganza de Analía’ y ‘Fugitivos’ mencionó que decidieron simplemente aprovechar un viaje mágico para celebrar en privado. La boda fue el 11 de enero en El Nido en Filipinas. “Al matrimonio no asistieron invitados, ya que tomamos la decisión de celebrarlo los dos en privado. La idea fue recorrer gran parte de Asia en un viaje que siempre soñamos terminando en Filipinas en nuestro matrimonio”, dijo el director sobre este hecho.

No obstante, menos de un año después, antes de que terminara el 2024, Camilo subió una imagen a sus redes sociales, junto a una mujer que definitivamente no era Nicole, dejando al descubierto que ya no estaba casado. La nueva novia de Vega es Valentina Ricci.

“Los regalos más bonitos no están debajo del árbol. Están aquí, justo aquí, a tu lado. Se preocupan por ti, saben estar, te hacen reír, te abrazan, te cuidan, te miman y se alegran de todo lo bueno que te pase. Son luz en tus mejores y peores momentos. Son regalo cada día”, fue el mensaje de Navidad que Camilo subió con su nueva pareja.

‘La Red’ entrevistó al director este fin de semana y él se sinceró sobre los dos hechos.

La razón por la que Camilo Vega se separó antes del año

Camilo contó que cuando se casó contó que pensaba que sería equipo con Nicole. Luego, los dos debieron separarse por cuestiones laborales, estoy causó mella, no obstante no fue tan grave. Llegaría algo que afectaría el nuevo matrimonio. Sin embargo, una noticia que el tuvo afectó aún más la relación. “Recibí una noticia de algo que le dio un giro a mi vida...también me sorprendió a mí… eso hizo que fracturara la relación y ella tomara la decisión de no continuar...es algo muy personal que apareció en mi vida, nada malo, cosas bonitas, sin embargo, eso me hizo darme cuenta que el equipo que yo creía tener en mi vida, no era así”.

Posteriormente, los presentadores del programa ‘La Red’ luego especularon sobre la posibilidad de que esa noticia fuera la aparición de un hijo, que hizo que Nicole prefiriera la separación.

Volviendo a las declaraciones de Vega, él contó que procuraron salvar la relación, pero no fue posible. Así se acabó el matrimonio que solo duró nueve meses.

Camilo Vega, director de ‘La Venganza de Analía’, se volvió a enamorar

“Me separo en octubre y pudieron pasar 25 días; me voy a un paseo y ahí se dieron las cosas”. De esta manera, contó que conoció a Valentina y se enamoró muy rápido. “La amo con todo mi corazón, me enamoré muy rápidamente de ella”. Aunque ella vive en Cali, el director no ve esto como un obstáculo.

Al final, indicó que se volvería a casar porque piensa que es necesario apostar por decisiones cuando se está seguro “por supuesto que si y si no funciona, no funciona, pero lo más bonito de la vida es jugársela toda”

