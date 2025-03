Camioneta que Shakira regaló a fanático sufrió accidente en Miami. Así quedó

Michael Mejía, fanático de Shakira que ganó una camioneta Lamborghini Urus personalizada con los colores favoritos de la cantante (púrpura y verde), sufrió en días recientes un accidente a bordo del lujoso vehículo.

Así quedó en evidencia gracias a un video que circula en redes sociales y que fue grabado en el momento y lugar de los hechos. En las imágenes se aprecia cómo quedó el carro tras el choque.

¿Qué le pasó al fan de Shakira?

A pesar de que no se conocen mayores detalles sobre lo ocurrido, unas imágenes captadas en una concurrida vía de Miami dejan en evidencia que se trató de un fuerte choque con otro automóvil. Al parecer, uno de los dos se pasó un semáforo en rojo.

Producto del accidente, la camioneta Lamborghini Urus sufrió serias averías en las puertas laterales izquierdas; mientras que el segundo carro implicado quedó con la parte frontal destruida.

La grabación también muestra el momento en que Michael Mejía habla por su teléfono celular y, minutos más tarde, llegan las autoridades a atender la eventualidad. Por fortuna, se sabe que el lujoso Lamborghini circulaba con el respectivo seguro, por lo que el ibaguereño no deberá asumir los gastos totales de reparación.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Las reacciones a las imágenes en cuestión no se hicieron esperar en redes sociales, donde cientos de usuarios dejaron sus opiniones al respecto.

¿Por qué fanático de Shakira quiere subastar la camioneta Lamborghini?

En febrero pasado, a través de una entrevista con Publimetro, Michael Mejía reveló su interés de subastar el obsequio que recibió de su artista favorita.

Según mencionó en aquella ocasión, a pesar de haber recibido 90.000 dólares (más de 369 millones pesos colombianos) para los gastos del traspaso del carro, el traslado, mantenimiento y seguro, este dinero no alcanzó para todo. Razón por la que debió asumir unos costos que no tenía previstos y son muy elevados, en comparación con sus actuales ingresos.

“Una persona de estrato medio se acaba de ganar un carro que solo millonarios pueden tener, entonces es una situación un poco chistosa (...) Me han dicho que este carro lo pueden comprar por más de un millón de dólares. Entonces, si a mí me pagan un millón de dólares por este carro, compro otro y lo mando a hacer igualito y me compro dos casas y vivo del arriendo tranquilo”, comentó Michael Mejía.