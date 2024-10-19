Cancelan concierto de Blessd en Cartagena ¿qué pasó y qué dijo el cantante?

Todo estaba programado para que la gira ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’ de Blessd, El Bendito, llegara a la Plaza de Toros de Cartagena este sábado en la noche, pero horas antes de que este comenzara la empresa productora del espectáculo Dímelo Jara Company dio a conocer que el evento se cancelaría.

Según el comunicado que la compañía emitió, el lugar no contaba con los requerimientos para realizar el show, esto se habría concluido con base en las revisiones técnicas realizadas que dejaron al descubierto fallas relevantes en la estabilidad del escenario. La anterior situación derivó en la suspensión del concierto para prevenir riesgos tanto para el público asistente como para el artista.

EL Bendito, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño, también se pronunció en un video y mencionó: “Esta situación se sale completamente de nuestro control. La responsabilidad es únicamente del promotor. Para mí, lo más importante siempre va a ser la seguridad de ustedes, de mi equipo y de todos los asistentes”, dijo el artista.

Concierto de Bless en Cartagena será el próximo 6 de enero

Posteriormente, el artista urbano publicó en sus historias de Instagram información sobre la nueva fecha de concierto: “Informamos a todo nuestro público que, por motivos logísticos ajenos a nuestra voluntad, el concierto SIEMPRE BLESSD, programado inicialmente para el 3 de enero de 2026 en la ciudad de Cartagena, ha sido REPROGRAMADO. La nueva fecha del evento será el 6 de enero de 2026, manteniéndose las condiciones generales del espectáculo. Las boletas adquiridas serán válidas automáticamente para la nueva fecha, sin que sea necesario realizar ningún trámite adicional”.

La organización también dio a conocer lo que deberán hacer las personas que compraron su entrada, pero no puede asistir. “Los compradores que no puedan asistir en la fecha reprogramada podrán solicitar la devolución del valor pagado por la boleta. Dicho trámite será gestionado única y exclusivamente por la empresa operadora de boletería, BIOTICKETS, a través de sus canales oficiales”.

