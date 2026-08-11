Cantante de BTS revela que sufre una significativa pérdida de audición

BTS atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con su regreso a los escenarios como grupo completo. Después de casi cuatro años alejados de las grandes presentaciones debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) retomaron su actividad musical en 2026 con el lanzamiento de ‘ARIRANG’ y una nueva gira mundial.

El reencuentro con sus seguidores comenzó en marzo con un concierto en Seúl y continuó en abril con el inicio oficial del ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’, que actualmente recorre distintos países. Sin embargo, en medio de esta esperada etapa para el grupo de K-pop, uno de sus integrantes reveló que atraviesa un problema de salud que afecta directamente uno de sus sentidos.

¿Qué integrante de BTS padece problemas de audición?

Se trata de V, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung. El cantante habló públicamente sobre su situación durante una transmisión en vivo realizada en Weverse el pasado 12 de agosto, en la que estuvo acompañado por Jung Kook. La conversación ocurrió después de las presentaciones de BTS en Baltimore, Estados Unidos, como parte de su actual gira mundial.

V explicó que lleva aproximadamente dos años y medio enfrentando este problema y detalló la diferencia que existe actualmente entre la capacidad auditiva de ambos oídos. Según relató, si en uno puede escuchar con una capacidad de 100, en el otro solamente alcanza alrededor de 30. La declaración permite dimensionar la magnitud de la pérdida auditiva que está experimentando.

El cantante de BTS también contó que el problema se agravó durante el periodo en el que cumplió con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Aunque inicialmente no les habría dado la importancia suficiente a los síntomas, con el paso del tiempo decidió buscar atención médica para conocer y controlar su situación.

Actualmente, V recibe tratamiento médico, toma medicamentos y acude regularmente al hospital para realizarse controles. Hasta ahora, sin embargo, no se ha informado públicamente un diagnóstico médico específico ni se ha confirmado cuál fue la causa de la pérdida auditiva, por lo que no es posible atribuirla a una enfermedad concreta.

La revelación se produce mientras BTS continúa con el ‘ARIRANG World Tour’, una extensa gira que comenzó en Corea del Sur y que durante agosto y septiembre mantiene al grupo con presentaciones en Norteamérica. Posteriormente, la agrupación llegará a Latinoamérica, donde tiene programados conciertos en Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires, entre otras ciudades.

Por el momento, no existe un anuncio que indique que V vaya a retirarse de la gira o suspender sus actividades con BTS debido a este problema de audición. El cantante continúa participando en las presentaciones mientras sigue bajo atención médica.

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