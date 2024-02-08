Cantante de Las Chicas del Can pide apoyo por delicada situación de salud que enfrenta

La cantante y pianista dominicana Belkis Concepción, reconocida mundialmente por ser una de las voces de Las Chicas del Can, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que atraviesa un delicado momento de salud que la obligará a hacer una pausa en sus actividades artísticas.

La noticia, compartida este 4 de agosto por la propia intérprete a través de un emotivo mensaje en redes sociales, despertó una ola de mensajes de apoyo por parte de admiradores y colegas que siguen de cerca la trayectoria de una de las figuras más representativas del merengue femenino.

Concepción alcanzó reconocimiento internacional como fundadora y líder de Las Chicas del Can, considerada la primera orquesta de merengue integrada exclusivamente por mujeres. Desde finales de los años 70 y durante la década de los 80 impulsó éxitos como ‘La media María’, ‘El negro no puede’, ‘Sukaína’ y ‘Juana la Cubana’, canciones que marcaron una época y consolidaron al grupo como uno de los más influyentes del género tropical en América Latina.

¿Qué se sabe sobre la salud de Belkis Concepción, exintegrante de Las Chicas del Can?

En el video publicado en sus redes sociales, la artista explicó que durante aproximadamente un mes y medio se ha sometido a diferentes estudios médicos para determinar el origen de varios problemas de salud que comenzaron a preocuparla. Según relató, los exámenes detectaron una masa en el único riñón que conserva, además de un adenoma, condiciones que inicialmente serían atendidas por los especialistas.

Sin embargo, mientras continuaban las evaluaciones, los médicos encontraron una situación que consideraron más urgente: un delicado problema cardíaco. Por esa razón, el equipo médico decidió priorizar una intervención en el corazón antes de tratar las demás afecciones, procedimiento al que será sometida en los próximos días.

Aunque Belkis Concepción no reveló el diagnóstico específico ni la fecha exacta de la cirugía, aseguró que más adelante compartirá nuevos detalles sobre su evolución.

La exintegrante de Las Chicas del Can, agrupación que se disolvió en 1998, también recordó que hace nueve años logró superar un cáncer de riñón, enfermedad por la que le fue extirpado uno de esos órganos. Ese antecedente hace especialmente sensible el nuevo hallazgo médico, aunque hasta el momento Belkis no ha informado que la masa detectada corresponda a un nuevo diagnóstico de cáncer.

Pese a la compleja situación, la merenguera se mostró optimista y agradeció el respaldo de sus tres hijos, familiares, amigos y seguidores, a quienes pidió mantenerla presente en sus oraciones. “Soy una guerrera y vamos a salir de esto”, expresó en su mensaje, en el que también manifestó su confianza en regresar pronto a los escenarios para reencontrarse con su público.

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