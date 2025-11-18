Logo Revista Vea
Cantante de música regional sufrió grave accidente. Su estado de salud es reservado

El siniestro ocurrió en la autopista México–Morelia. Familiares del artista agradecen los mensajes de solidaridad y oraciones de sus fanáticos.

Por Redacción Vea
18 de noviembre de 2025
Fotografía por: Cortesía Facebook @grupoeltiempo

En las últimas horas, medios mexicanos confirmaron que, en la madrugada de este lunes 17 de noviembre, el cantante Hugo Gómez Herrera, vocalista, director y líder del reconocido Grupo El Tiempo, sufrió un aparatoso accidente en la autopista México–Morelia, a la altura del kilómetro 457. Según el reporte de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Rey, el siniestro ocurrió cuando una camioneta impactó por detrás a un vehículo de carga pesada.

¿Cuál es el estado de salud de Hugo Gómez Herrera?

Al llegar al lugar de los hechos, los Bomberos encontraron a un hombre de 62 años, a quien identificaron como el vocalista del Grupo El Tiempo. El artista fue trasladado a un hospital cercano y, según lo reportado por el portal Milenio y otros medios mexicanos, su estado de salud es reservado.

Su equipo de trabajo y su familia emitieron un comunicado pidiendo respeto por la situación: “A nombre del equipo y familia de Grupo El Tiempo, pedimos respeto y prudencia ante la situación, así como evitar la difusión de información no verificada. Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que han recibido en estas horas”.

De igual manera, agregaron: “El estado de salud de nuestro querido Hugo Gómez se encuentra reservado. Se han realizado estudios para descartar cualquier tipo de trauma y evitar posibles secuelas posteriores”.

Hasta el momento, se desconocen más detalles de la evolución de su estado de salud. Lo que se conoce es que el cantante estaría bajo estricta revisión médica. Sin embargo, no se ha emitido ningún reporte médico oficial.

¿Quién es Hugo Gómez Herrera, cantante del Grupo El Tiempo?

Hugo Gómez Herrera es el vocalista y líder de Grupo El Tiempo, una reconocida banda de la música grupera. A lo largo de su trayectoria, el artista ha sido el encargado de la dirección artística del grupo y ha interpretado éxitos como “Ilusiones”, “Clavelito”, “Matilda” y “Mi Suegra”. Su liderazgo en la agrupación va más allá de solo cantar, ya que también ha dejado su huella en la dirección artística y en la preservación de su identidad que le ha permitido establecerse en escenarios tanto nacionales como internacionales.

