Cantante mexicano fue asesinado minutos antes de presentarse en concierto

La noche del domingo 10 de agosto, el músico mexicano Óscar Lerma, conocido artísticamente como (’Guadaña Jr.'), fue asesinado a tiros en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El hecho ocurrió en el estacionamiento del recinto cultural La Lonita, poco antes de su participación en un evento programado como homenaje a su padre, David Lerma (’El Guadaña’), histórico vocalista de la Banda Bostik, fallecido en mayo pasado.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue el asesinato de Guadaña Jr.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos personas lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones mientras se encontraba en su vehículo, instantes antes de subir al escenario del 14vo Rock Sano Fest. Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones en las inmediaciones, lo que generó pánico entre el público y el personal de seguridad.

El ataque obligó a cancelar el festival y desalojar el recinto. En un comunicado publicado en redes sociales, los administradores de La Lonita confirmaron el fallecimiento del cantante y lamentaron el suceso.

“El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor”, se lee en el mensaje.

Óscar Lerma tenía previsto interpretar parte del repertorio de su padre, con quien compartía la pasión por el rock urbano. En los últimos meses había iniciado una nueva etapa artística, anunciando que preparaba su primer disco como solista. En junio, durante un concierto en Ecatepec, expresó su entusiasmo por continuar el legado musical familiar y por ofrecer a los seguidores “el sonido original” de la Banda Bostik.

Días antes del ataque, el músico había compartido en su cuenta de Facebook mensajes dedicados a su padre, en los que hablaba del vacío que dejó su partida y de la inspiración que representaba para su carrera.

“De corazón te prometo que este trabajo será para ti, para que te sientas orgulloso de tu chamaquito, ese que te siguió hasta el final. Por siempre en mi corazón”, escribió.

¿Quién era Guadaña Jr.?

David Lerma, ‘El Guadaña’, lideró la Banda Bostik por más de tres décadas, consolidándose como referente del movimiento de rock urbano en México desde la década de 1980, con canciones como Viajero y Aún. Su muerte, ocurrida en mayo, dejó un profundo impacto en la comunidad rockera, que ahora enfrenta un nuevo golpe con el asesinato de su hijo.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha informado sobre avances en la investigación ni sobre posibles responsables. Fanáticos y colegas del género han expresado en redes sociales su consternación y han exigido justicia por el crimen.