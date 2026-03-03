Cantante vallenata sufrió fuerte accidente de tránsito: su vehículo quedó destruido

Natalia Curvelo vivió horas de angustia tras verse involucrada en un accidente de tránsito que generó preocupación entre sus seguidores y en el gremio musical.

Por medio de redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que se movilizaba la conocida intérprete, lo que dejó en evidencia la magnitud del siniestro.

Así fue el accidente de Natalia Curvelo

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 1 de marzo, en el tramo vial que comunica el municipio de Bosconia con el sector conocido como Cuatro Vientos, en la departamental vía del Cesar, mientras regresaba de un evento musical realizado en el municipio de El Banco, en el departamento de Magdalena.

Aunque en un primer momento la información fue confusa y se desconocía el estado de salud de la intérprete, con el paso de las horas se confirmó que tanto ella como su equipo de trabajo se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con los reportes conocidos, una mula se atravesó inesperadamente en la carretera, lo que provocó que el conductor no lograra esquivarla y terminara impactándola. El choque fue fuerte y dejó sin vida al semoviente, así como la parte delantera del vehículo completamente destruida, como se evidenció en fotografías que circularon posteriormente.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, la propia Natalia Curvelo confirmó a través de sus redes sociales que sufrió únicamente golpes leves. En un mensaje publicado horas después del incidente, agradeció a Dios por lo ocurrido y aseguró que tanto ella como las personas que la acompañaban estaban bien. Incluso calificó lo sucedido como una “segunda oportunidad”, mensaje que fue replicado ampliamente por sus seguidores.

Por su parte, el equipo de trabajo de la cantante emitió un comunicado en el que ratificó que todos los ocupantes del vehículo se encontraban en buen estado de salud. En el texto también agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras conocerse la noticia, al tiempo que señalaron que, aunque los daños materiales fueron significativos, la situación no pasó a mayores.

