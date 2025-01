Carolina Cruz denunció que le robaron una fuerte suma de dinero

Lejos de las publicaciones de redes sociales que suele hacer sobre su trabajo en televisión o su vida personal, Carolina Cruz sorprendió en la tarde del 13 de enero al dar a conocer que fue víctima de un millonario robo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de Caracol Televisión publicó una serie de historias en las que entregó detalles del hecho ocurrido en la tarde de este lunes.

Así fue el robo a Carolina Cruz en una plataforma virtual

De acuerdo con la información que compartió la presentadora de Día a Día, todo ocurrió luego de hacer un encargo a través de una conocida aplicación de entregas a domicilio.

“Esta persona me acaba de robar”, escribió Carolina Cruz como descripción a una captura de pantalla en la que mostró la foto del hombre que, según ella, llegó al punto indicado para tomar la respectiva fotografía y se marchó sin entregar los productos en cuestión.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando click aquí

En una segunda publicación, Carolina Cruz dejó en evidencia que la compra, por la que espera una pronta respuesta de la compañía responsable, asciende a más de $ 2.000.000.

“Se llevó las cosas ¡Nunca las entregó! Le tomó foto al edificio y se fue”, agregó la vallecaucana de 45 años.

Este fue el valor que, por ahora, tendría extraviado la presentadora de 'Día a Día'. Se espera una respuesta por parte de la plataforma. Fotografía por: Captura de pantalla

El viaje con el que Carolina Cruz recargó energías para 2025

El pasado 11 de enero, la presentadora compartió las fotos del reciente viaje que emprendió a Cartagena junto a Matías y Salvador, sus dos hijos. Sin embargo, la figura de Día a Día también aprovechó la presencia de Lincoln Palomeque en la ciudad para que los tres compartieran juntos, y así ella darse un tiempo a solas.

“Vine a esta ciudad hermosa a traer a mis gordos para que estén unos días más con su papá y sus primitos. Mientras tanto yo aproveche el papayazo para quedarme sola en este mágico lugar. Nunca lo había hecho porque siempre viajo acompañada, pienso en todos y me dejo de últimas, pero me prometí este año a pensar más en mí, sin descuidar a los demás. Sigo aprendiendo a merecer, aunque me cuesta un montón”, expresó Carolina Cruz.

“No saben la dicha de poder estar conmigo misma, de leer, dormir, comer, hacerme un masaje en el spa, tomar el sol, soltar el celular y disfrutar solo de ser y estar, aquí y ahora. Y no crean, sabiendo que mis hijos están a unos minutos amaría poder estar con ellos, y puedo hacerlo, pero también quiero que disfruten a su papá y quiero disfrutarme”, concluyó.