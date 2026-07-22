Caso D4VD: comenzó la audiencia que definirá si irá a juicio por la muerte de Celeste Rivas

Más de un año después del asesinato de Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de abril de 2025 al interior de un vehículo estacionado en la zona de Hollywood Hills, en Los Ángeles (California), el proceso judicial contra el cantante D4VD entró en una nueva etapa.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue capturado días después por las autoridades estadounidenses como sospechoso del caso y, desde entonces, permanece detenido. Durante todo el proceso ha sostenido su inocencia y se ha declarado no culpable de los cargos que le imputó la Fiscalía.

Este 22 de julio comenzó la audiencia preliminar en un tribunal de Los Ángeles, una fase en la que el juez deberá establecer si la Fiscalía presentó suficientes elementos para que el caso contra D4VD avance a juicio.

¿Qué dejó la primera audiencia contra D4VD?

La primera jornada estuvo dedicada a la exposición inicial de la teoría de la Fiscalía. Uno de los primeros testigos en comparecer fue Joshua Byers, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quien ha participado en la investigación desde el inicio y explicó al tribunal parte de las diligencias realizadas tras el hallazgo del cuerpo de la joven.

Durante su declaración, la Fiscalía presentó diversas fotografías tomadas durante la investigación como parte del material probatorio. Las imágenes fueron proyectadas en la sala mientras el detective describía algunos procedimientos adelantados por los investigadores. Medios estadounidenses, como People, señalaron que el cantante permaneció atento a la presentación de la evidencia durante buena parte de la audiencia.

Otro de los aspectos abordados fueron varios registros de compras que, según la acusación, fueron realizadas poco después de la desaparición de Celeste Rivas. Los fiscales sostienen que esos elementos respaldan su hipótesis sobre lo ocurrido y forman parte del conjunto de pruebas que pretenden presentar durante el proceso. La defensa, sin embargo, reiteró que D4VD niega las acusaciones y mantiene su declaración de inocencia.

Fotografía por: TED SOQUI / POOL

En la audiencia también se mencionó el hallazgo de un incinerador portátil durante uno de los allanamientos realizados en una vivienda vinculada a David Anthony Burke. De acuerdo con la Fiscalía, ese elemento hace parte de la evidencia recopilada durante la investigación y respaldaría su teoría del caso. No obstante, será el desarrollo del proceso el que determine el valor probatorio de ese y los demás elementos presentados ante el tribunal.

La acusación sostiene que cuenta con evidencia física, registros digitales y otras pruebas para sustentar los cargos contra el cantante. La defensa, por su parte, anticipó que controvertirá la versión presentada por los fiscales y cuestionará la solidez de las pruebas.

La audiencia preliminar continuará durante los próximos días con la comparecencia de nuevos testigos y la presentación de más evidencia. Al término de esta etapa, el juez decidirá si existen fundamentos suficientes para que D4VD sea enviado a juicio por los delitos que le atribuye la Fiscalía.

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