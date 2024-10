Comprar boletas para el concierto de Shakira es posible ¿Cómo asegurar su entrada?

La primera preventa de las boletas para asistir a los conciertos que Shakira ofrecerá en el 2025 en Colombia fue sin duda un éxito absoluto. En redes sociales cientos de seguidores de la intérprete de ‘Antología’ se mostraron tristes y decepcionados porque no pudieron lograr una entrada. Los memes al respecto inundaron el ciberespacio.

Fue tendencia que la página de Eticket, destinada a la venta de los tiquetes, colapsó ante la impresionante demanda de usuarios. Se confirmó que en menos de una hora, el 20% de las entradas habilitadas para las tres presentaciones fueron vendidas.

No obstante, los organizadores de los recitales de la barranquillera ‘Las mujeres ya no lloran Tour’ reaccionaron para beneficiar a esos cibernautas que no lograron comprar su boleta.

Así son las oportunidades para comprar boletas para Shakira

La segunda preventa anunciada, comenzó este mismo miércoles 9 de octubre y ofrece entradas desde las 10 a.m. hasta agotar existencias y enfocada a los tarjetahabientes de los bancos del grupo Aval.

Adicionalmente, se ha confirmado que el viernes 11 de octubre se habilitará una venta general a las 10 a.m. para quienes deseen comprar para asistir a Barranquilla el 20 de febrero, a Medellín el 23 o a Bogotá el 26.

En esta última venta, se recomienda registrarse previamente para que el proceso sea ágil, así mismo, que el cliente cuente con la tarjeta con la que va a pagar a la mano, ya que es corto el tiempo que tendrá para hacer el trámite digital de compra.

Los enlaces para comprar las entradas de cada ciudad se encuentran a continuación.

Para comprar boletas para el concierto de Shakira en Barranquilla haga click aquí.

Para comprar boletas para el concierto de Shakira en Medellín haz click aquí

Para comprar boleta para el concierto de Shakira en Bogotá haz click aquí

Fechas de conciertos de Shakira en América Latina

11 de febrero - Rio de Janeiro, Brasil (Estadio Nilton Santos)

13 de febrero - Sao Paulo, Brasil (Estadio Norumbis)

16 de febrero - Lima, Perú (Estadio Nacional)

20 de febrero - Barranquilla, Colombia (Estadio Metropolitano)

23 de febrero - Medellín, Colombia (Estadio Atanasio Girardot)

26 de febrero - Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

2 de marzo - Santiago de Chile, Chile (Estadio Nacional)

7 de marzo - Buenos Aires, Argentina (Campo Argentino de Polo)

12 de marzo - Monterrey, México (Estadio BBVA)

16 de marzo - Guadalajara, México (Estadio Akron)

19 de marzo - CDMX, México (Estadio GNP Seguros)

