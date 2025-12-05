Condenan a director por defraudar a Netflix: esta fue la serie que desató el millonario caso

Carl Rinsch, director de cine conocido por estar al frente de ’47 Ronin’, finalmente recibió una condena por el caso que lo enfrentó con Netflix tras el fallido desarrollo de ‘White Horse’, una serie de ciencia ficción que la plataforma había encargado.

La decisión pone fin a un prolongado proceso judicial en Estados Unidos, en el que fue señalado de utilizar recursos destinados a la producción para fines personales.

La sentencia llamó la atención porque terminó siendo menor a la que muchos preveían durante el proceso. La defensa insistió en que Carl Rinsch atravesaba problemas de salud mental y presentó cartas de familiares, amigos y colaboradores para respaldar esa postura. Aunque el tribunal mantuvo el veredicto de culpabilidad, la pena quedó por debajo de lo que se esperaba para los delitos imputados.

¿Cuál fue la condena que recibió Carl Rinsch?

El cineasta de 48 años fue sentenciado el pasado 29 de junio a 30 meses de prisión, por lo que deberá presentarse el próximo 1 de septiembre para comenzar a cumplir la condena. Además, el juez ordenó el pago de cerca de 11 millones de dólares en restitución a Netflix, tres años de libertad supervisada una vez salga de prisión, la obligación de participar en un tratamiento de salud mental y la prohibición de consumir “narcóticos y otras drogas de ese tipo”, de acuerdo con la información publicada por Variety.

El caso se remonta al desarrollo de ‘White Horse’, una serie de ciencia ficción para la que Netflix ya había invertido cerca de 55 millones de dólares. Según la investigación, los 11 millones de dólares que la plataforma le entregó posteriormente para finalizar la producción terminaron en cuentas controladas por Rinsch y fueron utilizados para realizar inversiones en criptomonedas y operaciones bursátiles de alto riesgo.

La acusación también sostuvo que adquirió artículos de lujo, entre ellos varios automóviles de alta gama, en lugar de destinar los recursos al proyecto audiovisual, que nunca llegó a estrenarse.

Carl Erik Rinsch, empresario, escritor, director de comerciales y cineasta estadounidense. Fotografía por: Getty Images

Tras analizar las pruebas, el jurado declaró culpable a Carl Rinsch por fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones financieras relacionadas con recursos obtenidos de manera ilícita. Aunque la defensa buscó una pena más baja al exponer su estado de salud mental, el tribunal concluyó que existían suficientes elementos para imponer una condena de prisión y ordenar la restitución del dinero.

Con este fallo, uno de los casos más comentados entre Hollywood y las plataformas de streaming llega a su desenlace judicial.

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