Confirman la muerte de reconocida actriz Yorgelis Delgado junto a su madre en Venezuela

La actriz y presentadora venezolana Yorgelis Delgado murió junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales durante las últimas horas. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre, luego de que ambas permanecieran desaparecidas tras el fuerte terremoto que sacudió el norte de Venezuela a finales de junio.

Madre e hija llevaban nueve días desaparecidas desde el pasado 24 de junio, cuando un doble terremoto afectó al estado de La Guaira. Las dos quedaron atrapadas entre los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la urbanización Los Corales, luego de que la estructura colapsara por la fuerza de los sismos. Desde entonces, familiares, rescatistas y voluntarios mantuvieron una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarlas con vida.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Yorgelis Delgado y su madre?

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por familiares de la actriz, quienes expresaron su dolor y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas durante los días de búsqueda. En el comunicado también pidieron respeto por el duelo que atraviesan y reiteraron el llamado para que continúen las labores de apoyo a las demás víctimas del desastre.

“Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron”, se lee en el mensaje.

Aunque el comunicado no entregó detalles sobre las circunstancias del hallazgo, distintos medios venezolanos informaron que la confirmación del fallecimiento se produjo después de que los cuerpos de madre e hija fueran localizados entre los escombros del edificio que colapsó durante el sismo. Esa información marcó el desenlace de una búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, colegas y seguidores de la artista durante más de una semana.

Durante la emergencia, el caso de Yorgelis Delgado tuvo amplia repercusión en Venezuela debido a que amigos, colegas y figuras del entretenimiento impulsaron campañas para solicitar maquinaria pesada y reforzar las labores de rescate en la zona donde había quedado sepultado el edificio. Sin embargo, el paso de los días fue reduciendo las esperanzas de encontrar sobrevivientes, hasta que finalmente la familia confirmó el fallecimiento de ambas.

Yorgelis Delgado fue una figura reconocida de la televisión venezolana desde muy joven. Alcanzó popularidad por su participación en programas infantiles como ‘El Club de los Tigritos’, ‘Rugemanía’ y ‘Atómico’, espacios que marcaron a varias generaciones de televidentes. También hizo parte de producciones de ficción y proyectos especiales de Venevisión antes de retirarse del medio artístico en 2009 para dedicarse a su vida personal.

La tragedia generó numerosas reacciones entre artistas, presentadores y seguidores que recordaron su trayectoria y enviaron mensajes de condolencia a la familia. La muerte de Yorgelis Delgado y de Gladys Escalona de Delgado se suma a la lista de víctimas que dejó el devastador terremoto ocurrido en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la emergencia, donde continúan las labores de recuperación y atención a los afectados.