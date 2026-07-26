Conocida tiktoker fue asesinada por su esposo: dejó una confesión en video antes del ataque

La muerte de la influenciadora Sara Gilson ha generado conmoción en redes sociales y medios internacionales, no solo por las circunstancias del caso, sino porque ocurrió pocos días después de que la creadora de contenido publicara un video en el que denunciaba públicamente a quien era su esposo y de quien se encontraba separándose.

Las autoridades de Owasso, en Oklahoma (Estados Unidos), informaron que el pasado 23 de julio atendieron una llamada de emergencia en una vivienda, donde encontraron sin vida a Gilson, de 43 años, y a su esposo, Jeremiah ‘Shawn' Duffey, ambos con heridas de bala. De acuerdo con la investigación preliminar, se trataría de un aparente caso de homicidio-suicidio, aunque el proceso continúa abierto mientras se recopilan todas las pruebas.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la influenciadora Sara Gilson?

Gilson era conocida en TikTok por compartir contenido relacionado con maternidad, belleza, moda y su vida cotidiana. En esa plataforma había construido una comunidad de decenas de miles de seguidores.

Sin embargo, días antes de su fallecimiento publicó un video que rápidamente se hizo viral. Siguiendo una tendencia de la red social que simula una entrevista para un documental de Netflix, escribió que se estaba preparando “para cuando Netflix haga un documental” sobre su futuro exesposo, a quien acusó de ser un pedófilo. En la descripción del video añadió: “Ojalá estuviera bromeando”.

La publicación alcanzó millones de reproducciones y despertó una fuerte conversación en redes sociales, especialmente después de conocerse la noticia de su muerte.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios estadounidenses, Sara Gilson solicitó una orden de protección de emergencia contra Duffey el 10 de junio de 2026. En esa petición aseguró que temía por su seguridad, señaló que él poseía un arma de fuego y denunció haber recibido amenazas.

Ese mismo día, otra mujer también presentó una solicitud de protección en representación de una adolescente de 15 años, en la que acusaba a Duffey de conducta sexual inapropiada mientras ejercía como entrenador de un equipo juvenil de baloncesto. Hasta el momento de los hechos, no existía una condena judicial relacionada con esas denuncias.

Tras conocerse el fallecimiento de la influenciadora, familiares y amigos iniciaron una campaña para recaudar fondos destinados al cuidado de sus dos hijos, quienes quedaron bajo la custodia de otros familiares.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Sara Gilson y Jeremiah “Shawn” Duffey. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género, las denuncias por abuso y la importancia de los mecanismos de protección para las víctimas que reportan amenazas contra su integridad.

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