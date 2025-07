Conocido actor fue ejecutado por el homicidio de su novia. Tenía 33 años

El actor chino Zhang Yiyang, recordado por su participación en la película The Soul of the Dragon, fue ejecutado tras ser hallado culpable del homicidio de su pareja sentimental. La noticia, divulgada este 24 de julio, tomó por sorpresa a miles de seguidores del artista, quien también alcanzó notoriedad tras ocupar el tercer lugar en el reality Happy to Move y formar parte del concurso musical División Next Idol Wuhan.

Aunque el caso se había mantenido con cierta reserva, la confirmación oficial de la pena capital despertó opiniones divididas entre el público que seguía de cerca la trayectoria del actor, que tenía apenas 33 años.

Zhan Yiyang, el primer actor ejecutado en China

De acuerdo con medios internacionales, Zhang fue ejecutado el 18 de diciembre de 2024, luego de que el Tribunal Popular Intermedio de Xianyang, en la provincia china de Shaanxi, lo hallara culpable de homicidio premeditado. La sentencia fue ratificada tras una apelación fallida, convirtiéndose además en uno de los casos más mediáticos de la industria del entretenimiento en China.

El caso se remonta a febrero de 2022, cuando el artista, de entonces de 30 años, llevó a su novia (de 16 años) a un bosque en la ciudad de Xingping con el pretexto de celebrar su cumpleaños. Sin embargo, tras una fuerte discusión, el actor la apuñaló en el cuello con un cuchillo plegable que había llevado consigo, provocándole la muerte.

Según informes judiciales, Zhang Yiyang y su pareja mantenían una relación sentimental desde septiembre de 2021. Cuando ella quiso terminar, él se negó repetidamente, llegando incluso a amenazar con suicidarse. Tras el crimen, el hombre regresó a casa, se deshizo de su teléfono móvil y de la ropa manchada de sangre en un depósito de agua, y al día siguiente intentó quitarse la vida en un hotel, pero fue descubierto por el personal y entregado a la policía.

Durante el proceso, el tribunal concluyó que se trató de un asesinato planeado y con alevosía. Zhang, conocido también por canciones como I Only Care About People Who Care About Me y Crying Man, recibió la pena capital, que fue finalmente ejecutada a finales de 2024, pero dada a conocer por las autoridades de ese país hasta este 24 de julio de 2025.