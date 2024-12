“Conozco la verdad”: Hija de Daddy Yankee se confesó sobre el divorcio de sus padres

Tras semanas de especulaciones y rumores, Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, rompió el silencio y se pronunció sobre el comentado divorcio de sus padres.

A través de una emotiva publicación en Instagram, la joven figura de redes sociales compartió sus sentimientos y pensamientos sobre el difícil momento que atraviesa su familia ¿Qué dijo Jesaaelys? y ¿cómo está viviendo este proceso?, te contamos los detalles de sus primeras declaraciones públicas.

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee sobre el divorcio de Mireddys González?

“No han sido días fáciles, ni las mejores navidades. Todo el mundo está hablando sin saber y como si conocieran algo, pero solo tienen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje y de ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer”, expresó inicialmente.

Jesaaelys, la primera hija que Daddy Yankee tuvo con Mireddys González, continuó su declaración con unas palabras que muchos consideran como misteriosas y enigmáticas, pues aseguró ser una de las personas que tiene claros los verdaderos motivos de la ruptura: “Yo conozco mi corazón y conozco la verdad. Eso me deja dormir tranquila en las noches”.

Las mejores noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras aquí

“Gracias a todos los que me siguen por mi contenido ¡Los amo!; y a los que no, pues sigan comentado con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean”, concluyó la joven influenciadora como descripción a la publicación que desató una ola de reacciones en las que miles de internautas opinaron a favor y en contra de ambas partes.

La indirecta que la hija de Daddy Yankee habría enviado hace días

El primer pronunciamiento público de Jesaaelys llegó justo unos días después del mensaje que compartió en Navidad. Y aunque en aquella ocasión no se refirió con nombre propio al caso de sus padres, sí dejó entrever que no han sido unas buenas festividades.

En la publicación se observa una foto da la joven de 28 años, sentada con un pastel en la mano. Justamente, es el mensaje decorativo de la tarta lo que llamó la atención, pues modificó la popular expresión ‘merry Christmas’ (feliz Navidad) y la cambió por las palabras ‘merry crisis’.