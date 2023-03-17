Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron. Así anunciaron que son marido y mujer

Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez se comprometieron en agosto del 2025. La noticia trascendió luego de que la influencer y empresaria compartiera el anillo de seis millones de euros que el futbolista le dio al pedirle la mano. “Si, quiero. En esta y en todas mis vidas” dijo en su momento la nacida en Buenos Aires, Argentina.

La fecha de la boda se había convertido en un enigma, pues se anticipaba que podría tratarse de una lujosa ceremonia con celebridades invitadas. Hace pocos días más de 2.000 personas esperaron por horas en la Catedral de Funchal esperando la llegada de la pareja que no se presentó. Se trató de una mera especulación que viajó por las redes sociales y generó gran expectativa.

Este martes 11 de agosto ha sido el mismo Cristiano junto a Georgina quienes han confirmado que la boda ya se realizó. Con una contundente imagen en la que se puede ver que sus manos se entrelazan y dejan al descubierto los anillos de boda y donde en la de ella se nota además la sortija que recibió en el compromiso, anunciaron la noticia, que en cuestión de minutos se llenó de millones de likes. Recordemos que Cristiano tiene en esa red social 678 millones de seguidores mientras que su ahora esposa cuenta con 77,5 millones de ‘followers’. El CR7 se ubica como la celebridad que más seguidores tiene en Instagram.

En la imagen en la que además se puede ver que Georgina está ataviada de blanco la pareja escribió: “C❤️G”. Pese a la confirmación de la unión, de momento. no han trascendido detalles de la ceremonia o el lugar.

Diferencia de edad entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Lo último que Cristiano de 41 años y Georgina de 32, habían compartido en sus redes son instantes de sus vacaciones junto a sus hijos en varios destinos europeos, llegando finalmente a Capri, por lo cual algunos cibernautas anticipan que se trató de una celebración privada en la playa con sus cinco hijos como testigos. Otras versiones aseguran que la boda ocurrió en Portugal.

“Nos vemos en CAPRI 🍋Sol, naturaleza, piel y libertad. Una colección creada para disfrutar del verano y sentirte bien en tu cuerpo”, escribió antes de compartir la imagen de su boda Rodríguez.

La pareja lleva diez años junta. En el 2016 comenzó la historia de amor del CR7 y Georgina. Él quedó impactado al verla en una tienda de ropa de lujo.

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