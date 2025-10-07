Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

El actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador de un Óscar y líder de la banda ’30 seconds to Mars’, fue nuevamente acusado por un grupo de mujeres por supuesta conducta sexual delictivas, según un documental de la cadena BBC.

El programa, que será emitido esta noche por la emisora británica, se titula ‘Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood’ y en él varias mujeres afirman que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas.

¿Por qué acusan a Jared Leto?

De acuerdo con la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años.

Las mujeres le acusan de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes, de acuerdo con el documental, que incluye además testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.

En concreto, una de las mujeres afirmó haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años, en tanto que otra relató que la estrella de Hollywood la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, tras haberse quedado a solas inesperadamente con él en una habitación de hotel.

Una tercera describió haber mantenido relaciones sexuales con la estrella en California cuando tenía 17 años, lo cual se clasificaría legalmente como abuso sexual a una menor, y una cuarta mujer dijo haber sido objeto de manipulación por parte de Leto, ya que el actor se valió de su fama para hacerle repetidas llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

La emisora afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares.

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El actor y cantante estadounidense Jared Leto durante la presentación de la película de Disney 'Tron: Ares'. EFE/ Jorge Zapata Fotografía por: Jorge Zapata

¿Quién es Jared Leto, actor acusado de conducta sexual delictiva?

El actor, músico y productor estadounidense nació el 26 de diciembre de 1971 en Luisiana. Sus padres se separaron cuando él era un niño, y su vida estuvo marcada por constantes mudanzas a lugares como Colorado, Virginia, Wyoming y Haití, todo gracias al trabajo de su padrastro en la fuerza aérea. Desde muy joven, su madre, Constance, cultivó en él una pasión por el arte y la música. Estudió pintura en la Universidad de las Artes de Filadelfia y luego se adentró en el mundo del cine en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. En 1992, decidió mudarse a Los Ángeles para perseguir su sueño de ser actor.

Se hizo famoso gracias a sus papeles en películas como Requiem for a Dream, Dallas Buyers Club (‘El club de los desahuciados’ en Hispanoamérica) —por la que se llevó el Premio Óscar al mejor actor de reparto—, Suicide Squad, Tron: Ares y House of Gucci. Además, es el vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars, que fundó junto a su hermano Shannon Leto en 1998.

La banda ha lanzado varios álbumes que han tenido un gran impacto a nivel internacional, como A Beautiful Lie, This Is War e It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day. Además, han llevado a cabo giras mundiales que la han establecido como uno de los grupos más reconocidos en el ámbito del rock alternativo en los últimos veinte años.