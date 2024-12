Daddy Yankee llegó a acuerdo con su exesposa. El artista se pronunció “es difícil”

El sorpresivo divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González ha acaparado la atención de los medios de comunicación latinoamericanos y redes sociales. El artista y la madre de sus hijos duraron juntos casi 30 años, por lo que, para el mundo del espectáculo, fue inesperada su ruptura. Por ahora, se desconoce qué motivó a la expareja a tomar caminos separados.

¿Qué pasó con Daddy Yankee y su exesposa?

Hace unas semanas, el intérprete de Gasolina presentó una demanda contra Mireddys González, alegando que hubo movimientos bancarios no autorizados en las cuentas de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc. Después de varias negociaciones, ambas partes han conseguido llegar a un acuerdo que les permitirá seguir adelante con sus vidas de manera más independiente.

Daddy Yankee en los juzgados de Puerto Rico. Fotografía por: Thais Llorca

Daddy Yankee comentó al respecto, indicando que el proceso ha sido “difícil”, pero que se siente aliviado de haber logrado una solución. El artista recuperó el control de sus empresas. Además, se han implementado medidas para garantizar la transparencia en las futuras transacciones financieras.

“Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella... Tiene sus retos y es difícil, pero sabemos que todo obra para bien”, dijo el artista.

Este acuerdo representa un nuevo capítulo en la vida de Daddy Yankee y Mireddys González. “Confiados en que hay propósitos divinos y todo se va ensamblando poco a poco”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Anabelle Torres Colberg, una de las abogadas de Ramón Luis Ayala, conocido como Daddy Yankee, también comentó que se ha aprobado que el artista presente informes mensuales sobre las finanzas de sus empresas.

También se estableció la fecha en la que se llevará a cabo todo el proceso de transición para recuperar el control de su carrera, de su nombre y para que él pueda seguir siendo Daddy Yankee, quien será “el único oficial y representante de esas empresas. 75 millones de dólares de ambas entidades van a permanecer intocables por 30 días”, aseguró la representante del artista.