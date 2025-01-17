Daddy Yankee se convirtió en abuelo: su hija Jesaaelys anunció el nacimiento de Eira Del Mar

Jesaaelys Ayala González, hija menor de Daddy Yankee, anunció el nacimiento de su primera hija, Eira Del Mar, convirtiendo al cantante puertorriqueño en abuelo por primera vez. La creadora de contenido dio a conocer la noticia el pasado 27 de julio a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras fotografías de la recién nacida junto a un emotivo mensaje.

Las imágenes muestran los primeros momentos de la bebé junto a su madre, pocos días después de su nacimiento, ocurrido el 22 de julio, tras un embarazo que llegó luego de la pérdida gestacional que la joven sufrió en septiembre de 2025.

¿Qué se sabe sobre el nacimiento de la nieta de Daddy Yankee?

Junto a las fotografías tomadas en el hospital, Jesaaelys expresó la emoción que significó la llegada de su hija. “Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición”, escribió para acompañar la publicación en la que presentó oficialmente a Eira Del Mar.

La bebé nació el 22 de julio de 2026 a las 2:41 de la tarde, según detalló la hija de Daddy Yankee. Su llegada representa un momento especialmente significativo para la familia, ya que el embarazo fue anunciado meses después de que Jesaaelys y su esposo, Carlos Olmo, atravesaran la pérdida de un bebé en septiembre del año pasado.

Cuando confirmó que esperaba nuevamente un hijo, la influenciadora explicó que se trataba de un “bebé arcoíris”, término con el que se conoce a los niños que nacen después de una pérdida gestacional. Desde entonces compartió con sus seguidores parte del proceso de embarazo hasta la llegada de la pequeña Eira Del Mar.

Carlos Olmo, padre de la recién nacida, contrajo matrimonio con Jesaaelys en octubre de 2025. La pareja ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida personal y familiar.

Aunque el nacimiento convirtió a Daddy Yankee en abuelo por primera vez, el artista no se ha pronunciado públicamente sobre la llegada de su nieta. Hasta el momento, tampoco ha compartido fotografías o mensajes relacionados con el nacimiento.

El silencio del intérprete de ‘Gasolina’ ocurre en medio del distanciamiento familiar que ha trascendido públicamente en los últimos meses, luego de su separación de Mireddys González y de los procesos legales derivados de ese conflicto. Esa situación también ha evidenciado diferencias con algunos miembros de su familia, entre ellos Jesaaelys, por lo que, hasta ahora, se desconoce si el nacimiento de Eira Del Mar ha propiciado algún acercamiento entre padre e hija.

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