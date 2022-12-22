Danna García confirma la muerte de su padre: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Danna García atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su padre, Jaime García, a quien despidió públicamente con un emotivo mensaje acompañado de fotografías de diferentes momentos de su vida. La actriz recordó el vínculo que compartieron y le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

La intérprete de Norma Elizondo en ‘Pasión de Gavilanes’ compartió con sus seguidores parte de sus recuerdos familiares y habló de la especial relación que mantuvo con su padre, a quien definió como su “superhéroe” y su “primer gran amor”.

El mensaje de despedida de Danna García

“Anoche mi papá se fue a las estrellas”, escribió la antioqueña de 48 años al comenzar la publicación con la que dio a conocer la noticia.

En el mensaje, Danna recordó el vínculo que mantuvo con su padre y habló de una relación que, según sus propias palabras, estuvo marcada por “contrastes y amor”.

“Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor”, expresó.

La actriz también manifestó su deseo de reencontrarse algún día con su padre y aseguró que continuará esperándolo en distintos momentos de su vida.

“Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño”, escribió.

Finalmente, Danna se despidió con un mensaje lleno de afecto: “Buen viaje Papi... sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”.

La publicación estuvo acompañada de fotografías de distintas etapas de la vida de su padre y de recuerdos familiares, con las que la actriz quiso compartir públicamente parte del vínculo que mantuvo con él.

Un repaso por la carrera de Danna García

Danna es una de las actrices colombianas que ha logrado consolidar una carrera internacional en la televisión. Nacida en Medellín en 1978, comenzó su trayectoria artística desde niña y posteriormente participó en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Perro amor’, ‘Te voy a enseñar a querer’ y ‘La revancha’.

Sin embargo, uno de sus personajes más recordados llegó en 2003, cuando interpretó a Norma Elizondo en ‘Pasión de Gavilanes’, telenovela que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión colombiana y que posteriormente tuvo una segunda temporada. También protagonizó ‘Bella Calamidades’, donde interpretó a Dolores “Lola” Carrero, además de ‘Un gancho al corazón’, ‘Alguien te mira’, ‘Qué bonito amor’ y ‘Las amazonas’.

En 2026, Danna García regresó a las telenovelas como protagonista de ‘Hermanas, un amor compartido’, producción de TelevisaUnivision en la que interpreta a Rebeca, una mujer que busca recuperar a su hija biológica después de años de separación.

Tras conocerse la noticia sobre la muerte de su padre, seguidores, amigos y colegas de la actriz han expresado mensajes de solidaridad y acompañamiento para la actriz y su familia en este momento de duelo.