Darkiel, conocido actor y reguetonero, propinó golpiza a un asistente en pleno concierto

El reguetonero puertorriqueño Darkiel protagonizó un polémico momento durante una de sus recientes presentaciones en Perú, luego de enfrentarse físicamente con un hombre que logró acercarse hasta el escenario.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas sobre la reacción del artista y la seguridad durante el espectáculo. Las imágenes muestran un altercado que ocurrió en plena presentación y que terminó con la intervención del personal encargado de la seguridad.

Lo que se sabe sobre la pelea de Darkiel y uno de sus fanáticos

El incidente ocurrió el 28 de agosto en una discoteca del distrito de Lince, en Lima, Perú, donde Darkiel ofrecía un concierto. En medio de la presentación, un hombre consiguió subir a la tarima y acercarse al cantante mientras sostenía una botella en la mano.

En la grabación se observa que el sujeto se aproxima al artista y aparentemente comienza a reclamarle algo. Aunque el audio no permite determinar con claridad qué le dijo, ambos intercambian palabras y, en cuestión de segundos, pasan de la discusión a un forcejeo.

Darkiel reacciona lanzando varios golpes al rostro del hombre. Los impactos hacen que el sujeto pierda el equilibrio y termine en el piso, mientras algunas personas que se encontraban cerca intervienen para controlar la situación.

El equipo de seguridad actuó poco después para separar a los dos involucrados. El hombre fue retirado de la tarima y Darkiel permaneció acompañado por miembros de su equipo antes de continuar o finalizar su presentación.

Uno de los elementos que llamó la atención en las imágenes fue la botella que llevaba el asistente. En redes sociales circularon versiones que señalaban que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol, pero esa información no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco se ha establecido públicamente si el objeto tuvo alguna relación con el inicio de la confrontación.

La secuencia difundida tampoco permite determinar qué ocurrió antes de que el hombre subiera al escenario. Por eso, aunque en redes algunos usuarios han calificado lo ocurrido como una agresión del cantante, otros han señalado que el artista reaccionó después de que el sujeto invadiera el espacio de la presentación. Hasta ahora, Darkiel no ha entregado una versión pública detallada sobre el episodio.

¿Quién es Darkiel?

El reguetonero, cuyo nombre es Omar David Hernández Colón, nació en Lares (Puerto Rico) y es cantante y compositor de reguetón y trap latino. Comenzó a ganar reconocimiento a través de sus freestyles y posteriormente consolidó su carrera con canciones como ‘Aquí Estás Tú’, ‘Cuánto Vale’, ‘Me Dijeron’ y ‘Sigue Bailándome’.

Además de su trayectoria musical, Darkiel alcanzó mayor exposición internacional en 2018 al interpretar a Nicky Jam en ‘Nicky Jam: El ganador’, la serie biográfica de Netflix que contó la historia del cantante puertorriqueño.

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