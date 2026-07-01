¿De qué murió Daniel Melingo? Lo que se sabe de la enfermedad que sufría el músico argentino

Daniel Melingo murió el pasado 30 de junio a los 68 años. La noticia fue confirmada por su entorno y rápidamente generó reacciones entre colegas, seguidores y figuras de la música latinoamericana. Su fallecimiento ocurrió cuando preparaba el lanzamiento de un nuevo álbum y un concierto programado para septiembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Reconocido por su aporte al rock argentino y, posteriormente, al tango contemporáneo, Melingo construyó una trayectoria de más de cuatro décadas. Fue integrante de Los Abuelos de la Nada, cofundador de Los Twist y colaborador de Charly García, antes de consolidar una carrera solista que lo convirtió en una de las voces más singulares de la música rioplatense.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Melingo?

Hasta el momento no existe un parte oficial que establezca la causa médica exacta del fallecimiento. Sin embargo, diversos medios argentinos coinciden en que el artista atravesaba desde hacía tiempo un delicado estado de salud a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por la que recibía cuidados paliativos en su vivienda.

De acuerdo con la información publicada por Rolling Stone Argentina y otros medios locales, el cuerpo de Daniel Melingo fue encontrado sin vida en su casa por uno de sus hijos durante la jornada del martes. Aunque inicialmente se esperaba un informe oficial de las autoridades, hasta ahora no se han divulgado nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que dificulta progresivamente el paso del aire hacia los pulmones. En el caso del músico, varios medios señalaron que el deterioro de su salud se había acentuado en los últimos meses, razón por la cual permanecía bajo atención paliativa. Sin embargo, esa condición médica no ha sido confirmada oficialmente como la causa directa de su fallecimiento.

Pese a ese panorama, Daniel Melingo continuaba activo artísticamente. De hecho, trabajaba en ‘Tangos bajos (Rework)’, una nueva versión de su álbum de 1998 con colaboraciones de artistas como Fito Páez, Andrés Calamaro, Pity Álvarez, Julieta Laso y Maxi Prietto. El proyecto iba a presentarse en septiembre con una orquesta en el Teatro Coliseo.

Un repaso por la carrera de Daniel Melingo

El músico bonaerense comenzó su carrera a finales de la década de 1970. Integró Los Abuelos de la Nada junto a Miguel Abuelo y participó en algunos de los discos más importantes del grupo. Poco después fundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti, banda que dejó una marca en la renovación del rock argentino con canciones como ‘Cleopatra (la reina del twist)’, ‘Hulla hulla’ y ‘Chalamán’, esta última también interpretada por Los Abuelos de la Nada.

Otro momento clave llegó en 1984, cuando integró la banda de Charly García durante la grabación del emblemático álbum ‘Piano Bar’. Años más tarde se radicó en España, donde desarrolló nuevos proyectos musicales antes de regresar a Argentina para iniciar una etapa solista enfocada en el tango, género al que imprimió una identidad propia marcada por el lunfardo, la teatralidad y la experimentación sonora.

El trabajo de Daniel Melingo recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Konex – Diploma al Mérito en 2015 como uno de los mejores cantantes de tango de la década en Argentina y un Premio Gardel por el álbum ‘Anda’.

En 2021 también fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando un legado que trascendió el rock para convertirse en una referencia de la música popular argentina.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí