Diego Camargo reveló que se peleó con Ricardo Quevedo. Él ya no le habla

Diego Camargo es uno de los comediantes más versátiles que hay en el país. Además de sus shows, el bogotano también es periodista y ha sido director de programas de televisión como Comediantes de la noche, espacio que fue precursor hace dos décadas en este género y que se emitió por varias temporadas en RCN.

Camargo fue uno de los invitados especiales en la celebración de los 15 años de The Susos Show, que se llevó a cabo en el Movistar Arena, de Bogotá, el pasado 23 de agosto. Allí se encontró con algunos colegas, entre ellos con Ricardo Quevedo, conocido como ‘Cejas Pobladas’.

No obstante, los comediantes que compartieron escena hace varios años, no cruzaron palabra. Esta situación fue revelada por el mismo Diego Camargo, quien en entrevista para Pulzo contó que hay un distanciamiento entre él y su colega, a quien admira profundamente y que este no es reciente.

Diego Camargo confiesa haber sido arrogante en el pasado

“No somos amigos. Soy un tipo que fui arrogante en una época, fui director de Comediantes de la noche, cometí muchos errores en mi vida, pero esta misma me dio la oportunidad de corregir mis errores. Yo amé a Quevedo e hizo un papel clave en el cambio de la nueva comedia”, comenzó diciendo. Luego ahondó en su admiración por Ricardo: “En este momento de la vida, Ricardo Quevedo no ha trabajado más en la vida que solo para él. Me encanta su comedia, pero me da mucho dolor que él no me quiera hablar”.

En sus declaraciones admitió que tenía la esperanza de que pudieran limar asperezas cuando coincidieron en el Movistar Arena. “Yo esperaba sentarme un segundo con Ricardo y decirle: ‘Usted y yo éramos amigos. Yo estoy muy viejo, tengo 50 años, yo quiero hacer las paces y confesar que fui un mal director y a él eso no le importa’”.

En otro momento de la entrevista menciono que respeta la carrera de su colega y es consciente de que él ha contribuido a la comedia del país, pues además de ser innovador, evoluciona constantemente.

Finalmente confesó su anhelo de poder reconciliarse con él. “Conmigo no hemos empatado, entonces tengo celos, no es algo universal no lo puedo juzgar, creo que son celos profesionales, y me gustaría sentarme con Ricardo y abrazarnos, no quiero seguir cargando esta tristeza”.

