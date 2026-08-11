Difícil momento para Carlos Aponte: hallan sin vida a familiares del periodista

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias regiones del país dejó una de las tragedias más dolorosas para Carlos Aponte, antiguo periodista de ‘Noticias Caracol’, quien durante las últimas horas permaneció en Cali acompañando las labores de búsqueda de sus familiares, atrapados en un edificio residencial que colapsó durante el fuerte movimiento telúrico.

Lamentablemente, en las últimas horas el periodista confirmó que su padre, Carlos Aponte, y su sobrina, Ileana Giraldo, de 10 años, fueron encontrados sin vida entre los escombros. Su madre, Stella Marín, continúa desaparecida y permanece la búsqueda para establecer su paradero.

Así confirmó Carlos Aponte la muerte de sus familiares

En declaraciones entregadas a Blu Radio, el periodista relató cómo fueron encontrados sus familiares y explicó que su padre habría intentado proteger a Ileana en medio del colapso de la estructura. Según su relato, el hombre se habría acurrucado sobre la niña en un intento por protegerla de los elementos que caían sobre el apartamento.

“En un acto, yo creo de amor, tal vez el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y pues desafortunadamente, por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata”, contó Carlos Aponte.

Según explicó el comunicador durante las primeras horas de la emergencia, sus familiares se encontraban en un apartamento ubicado en el tercer piso del edificio que colapsó en el sur de Cali. El periodista detalló que la estructura cayó hacia el costado donde estaba ubicada la vivienda y que las vigas terminaron desplomándose sobre la zona en la que se encontraban sus familiares.

“El edificio cae hacia el costado del apartamento donde nosotros estamos ubicados. Nosotros estamos en un tercer piso. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaron ensanduchados”, explicó en charla con ‘Noticias Caracol’.

A la pérdida de su padre y su sobrina se suma ahora la incertidumbre por el paradero de sus dos mascotas, Juana y Thor, que permanecen desaparecidas entre los escombros.

“Me gané cinco ángeles porque yo tenía dos perritos y los dos perritos, pues tampoco los han encontrado. Juana y Thor. Entonces, pues eso también hace que, pues, la angustia sea un poco más grande en ese sentido porque son parte de la familia y de verdad también los amaba con todo mi corazón”, expresó Carlos Aponte en diálogo con Caracol Radio.

Mientras continúan las labores de remoción de escombros en la zona, el periodista vallecaucano enfrenta la pérdida de su padre y su sobrina, así como la incertidumbre por el paradero de su madre y sus dos perros.

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