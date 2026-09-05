El actor Bruce Campbell revela cuánto tiempo de vida le pronosticaron tras su cáncer

Bruce Campbell, reconocido por interpretar a Ash Williams en la saga ‘Evil Dead’, sorprendió de nuevo a sus seguidores al hablar de su estado de salud y revelar que los médicos le dieron un pronóstico de aproximadamente cinco años de vida tras ser diagnosticado con cáncer.

Campbell es especialmente recordado por interpretar a Ash Williams en la saga ‘Evil Dead’, uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror. También apareció en películas como ‘Bubba Ho-Tep’ y ‘Congo’, además de interpretar al entrenador Boomer en ‘Super escuela de héroes’ (‘Sky High’, 2005) y a Sam Axe en la serie ‘Burn Notice’.

¿Qué le pasó a Bruce Campbell?

En una entrevista con el programa ‘The Adam Carolla Show’, el actor habló de nuevo sobre el diagnóstico que hizo público por primera vez en marzo. En aquella oportunidad, el actor explicó que padecía un tipo de cáncer que podía ser tratado, pero que no tenía cura, y anunció que reduciría algunas de sus actividades profesionales para concentrarse en su tratamiento.

Ahora, al ser consultado nuevamente por su estado de salud, Bruce Campbell explicó que actualmente enfrenta lo que describió como un proceso de cinco años. Cuando el presentador le preguntó si eso significaba que su pronóstico era de cinco años de vida, el actor respondió afirmativamente y matizó que se trataba de una estimación aproximada. “Give or take” (aproximadamente), señaló durante la conversación, dejando claro que no se trata de una fecha exacta.

El norteamericano de 68 años tampoco reveló qué tipo de cáncer padece. Desde que hizo público el diagnóstico, ha preferido mantener en reserva esa información y concentrarse en el tratamiento y en su actividad profesional. En marzo explicó que algunas de sus apariciones públicas tendrían que pasar a un segundo plano porque las necesidades médicas no siempre podían compaginarse con sus compromisos laborales.

Pese al panorama, Bruce Campbell ha optado por mantener una actitud positiva. En su más reciente conversación aseguró que no pretende permitir que la enfermedad se convierta en el centro de su vida y resumió su postura con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: quiere “vivir con ello, no morir por ello”.

El actor también continúa vinculado a sus proyectos. Uno de ellos es ‘Ernie & Emma’, película que escribió, dirigió, produjo y protagonizó, y que sigue siendo uno de los trabajos que busca promocionar mientras avanza con su tratamiento. En palabras del propio Campbell, “mantenerse activo y concentrado en la creación representa una manera de afrontar el momento sin abandonar la carrera que construyó durante décadas”.

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