El actor Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado”

Jesse Eisenberg anunció recientemente que, en diciembre próximo, donará un riñón de forma altruista, una decisión con la que asegura estar muy emocionado. “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué. Me picó el ‘bicho’ de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. Estoy muy emocionado por hacerlo”, señaló en el programa Today de la cadena NBC News.

El actor, que en 2011 ganó el Óscar a mejor actor por La red social, apuntó que se lo planteó por primera vez hace diez años y que en aquel entonces contactó con una organización, pero nunca recibió respuesta.

¿Qué implica la donación de Jesse Eisenberg?

La donación altruista se produce cuando una persona sana decide donar su riñón a otra que no conoce y que padece una enfermedad renal avanzada. Recientemente, el intérprete habló de esa posibilidad a un amigo médico, que le recomendó acudir al hospital NYU Langone Health de Nueva York para evaluar su aptitud.

“Fui al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas y ahora tengo programada la cita para mediados de diciembre”, precisó Jesse Eisenberg, quien también apuntó que “básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario”.

“Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tienes el tiempo y las ganas”. añadió el actor norteamericano, que también puso a su familia en su lista de potenciales beneficiarios para que tengan prioridad en caso de necesitar un trasplante de riñón.

Jesse Eisenberg aseguró que su implicación parte de una rutina de donación de sangre que ha mantenido durante años. “Me picó el ‘bicho’ de la donación de sangre”, comentó, al explicar cómo esa práctica lo llevó a considerar dar un paso mayor.

Este tipo de donaciones de riñón “no dirigidas” —es decir, a personas que el donante no conoce— representan un porcentaje reducido dentro del total de trasplantes de riñón en EE.UU., lo que convierte este anuncio en un acto de visibilidad para una causa que necesita más impulso.

Jesse Eisenberg, quien recientemente recibió una nominación al Óscar al mejor guion original por A Real Pain, también tiene en su agenda cinematográfica el estreno de Now You See Me: Now You Don’t, programada para mediados de noviembre. En esa película, el director Ruben Fleischer retoma la saga de los ilusionistas con alma de Robin Hood que, con sus trucos de magia, intentan luchar contra los ricos que acaparan la fortuna.