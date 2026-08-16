‘El cantante del gol’ confirmó la muerte de tres familiares tras el terremoto en Cali

Javier Fernández, conocido como ‘El cantante del gol’, confirmó el fallecimiento de tres de sus familiares, quienes permanecían desaparecidos desde el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. El narrador deportivo había seguido con preocupación las labores de búsqueda y había pedido ayuda y oraciones para encontrarlos con vida.

La noticia se conoció después de que los organismos de socorro localizaran los cuerpos de las tres personas entre los escombros de un edificio que colapsó en el sur de Cali. Con el hallazgo terminó la esperanza que durante varios días mantuvieron sus familiares y allegados.

Así confirmó ‘El cantante del gol’ la muerte de sus familiares

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Javier Fernández compartió una fotografía en blanco y negro de sus familiares: Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35, y Amparo Jiménez Barona, de 78.

Sobre la imagen, en la que aparecen los tres integrantes de la familia, se lee el mensaje “Descansen en paz Martín, Alejandra y Amparo”. El narrador acompañó la publicación con unas palabras de agradecimiento para quienes estuvieron pendientes de la emergencia.

“Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida”, escribió ‘El cantante del gol’. Luego confirmó el desenlace: “Lastimosamente, mis familiares fallecieron. Los vamos a recordar siempre con amor. Que descansen en paz”.

Martín Vivas Jiménez, Alejandra Vivas Jiménez y Amparo Jiménez Barona eran parte de una misma familia: un nieto, su madre y su abuela. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

La publicación se produjo después de que durante varios días el caso de esta familia mantuviera la atención de quienes seguían las labores de rescate en Cali. Fernández había recurrido anteriormente a sus redes sociales para pedir oraciones por Alejandra, su madre y su hijo, mientras los organismos de emergencia trabajaban para llegar hasta ellos.

Martín, Alejandra y Amparo se encontraban en el edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali, cuando la estructura colapsó como consecuencia del terremoto del 10 de agosto. Los tres fueron reportados como desaparecidos desde ese momento.

Durante más de 72 horas, los equipos de rescate realizaron labores de búsqueda y remoción de escombros. Seres queridos permanecieron en la zona a la espera de información, mientras Valeria Vivas Jiménez, hermana de Alejandra, pidió apoyo para agilizar las labores.

Finalmente, el sábado 15 de agosto, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de los tres familiares de ‘El cantante del gol’.

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