Mueren el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi en choque de helicópteros: hay 6 víctimas

El cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar ‘Gaspi’ Prim murieron este 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, según reportes de prensa internacional y autoridades locales.

El episodio se produjo tras la colisión en el aire de dos helicópteros, que dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas los dos artistas, mientras las causas del hecho aún son investigadas por la Fuerza Aérea Brasileña y la policía civil.

Lo que se sabe del accidente aéreo en el que murieron Gaspi y Oliver Tree

De acuerdo con reportes de prensa internacional, entre ellos Associated Press y medios brasileños como CNN Brasil, los dos helicópteros impactaron en el aire mientras operaban en una zona de tránsito aéreo frecuente en la ciudad de Río de Janeiro.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, lo que generó un incendio de gran magnitud. La otra se precipitó a pocos metros del punto inicial del impacto, en un sector cercano a la misma área urbana.

En total, seis personas murieron en el hecho, incluidos Gaspi y Oliver Tree, mientras equipos de emergencia trabajaron en la zona para controlar el fuego y asegurar el perímetro.

Las autoridades brasileñas mantienen la investigación en curso para determinar qué provocó la colisión entre ambas aeronaves. El caso está siendo analizado por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a través del CENIPA, junto con la Policía Civil y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Hasta el momento, no existe una hipótesis confirmada. Entre las líneas de investigación preliminares mencionadas por la prensa local se evalúan posibles fallas técnicas, errores humanos o condiciones operacionales del tráfico aéreo en la zona.

Las autoridades han reiterado que el caso sigue en fase inicial y que el análisis de las cajas negras será clave para establecer la secuencia exacta de los hechos.

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