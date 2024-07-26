El cantante Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar: “Perdí al amor de mi vida”

El reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal tras una tragedia familiar que fue confirmada públicamente en las últimas horas y que provocó una ola de mensajes de solidaridad por parte de fanáticos y figuras del entretenimiento.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Calvin Cordozar Broadus Jr (nombre real del artista) es considerado una de las figuras más influyentes del hip-hop a nivel mundial. Su impacto trasciende la música: ha participado en cine y televisión, es empresario y una referencia cultural dentro y fuera de Estados Unidos.

¿Qué le pasó a Snoop Dogg?

La noticia fue confirmada por Cori Broadus, hija menor del rapero, quien a través de sus redes sociales anunció el fallecimiento de su hija, una bebé de apenas 10 meses de edad. En una publicación breve pero profundamente emotiva, Cori escribió: “Lunes: perdí al amor de mi vida”, acompañando el mensaje con una imagen que rápidamente conmovió a miles de seguidores.

La menor, llamada Codi, era la primera hija de Cori Broadus y nieta de Snoop Dogg. Su nacimiento se había dado en medio de un complejo panorama médico, ya que llegó al mundo de manera prematura tras un embarazo de alto riesgo. Durante varios meses, la bebé permaneció bajo cuidados especializados, situación que la familia compartió en distintos momentos con la esperanza de una evolución favorable.

Aunque recientemente había recibido el alta médica y había podido regresar a casa, la pequeña falleció días después, sin que se hayan entregado mayores detalles sobre las causas exactas de su muerte. La familia ha optado por mantener la información en el ámbito privado.

El fallecimiento ocurre en un contexto particularmente sensible para Cori Broadus, quien desde muy joven ha hablado abiertamente sobre el lupus, una enfermedad autoinmune que padece y que ha afectado distintos aspectos de su salud. La hija del rapero ha utilizado sus plataformas para visibilizar esta condición y crear conciencia, especialmente en mujeres jóvenes.

Hasta el momento, Snoop Dogg no ha emitido un pronunciamiento directo, pero personas cercanas a la familia han destacado el profundo dolor que atraviesan tras esta pérdida.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí