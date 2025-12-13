‘El Desafío’ tendrá nueva presentadora: ella es la exreina de belleza que llega al programa

Aunque la temporada número 21 de ‘El Desafío’ llegó a su fin a mediados de febrero de 2026, el exitoso formato de competencia de Caracol Televisión sigue generando noticias. Cuatro meses después de la final más reciente, se conoció una novedad relacionada con el futuro del programa y su equipo.

La información fue confirmada por directivos del canal durante el evento de lanzamiento para medios de comunicación de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, una de las nuevas apuestas de entretenimiento del canal. En medio de la presentación se anunció que ‘El Desafío’ tendrá cambios en su equipo de presentadoras, una decisión que marcará una nueva etapa para el formato después de 21 temporadas al aire.

¿Quién será la nueva presentadora de ‘El Desafío’?

De acuerdo con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, la nueva presentadora del reality será Sofía Osío Luna, modelo, empresaria y exreina de belleza barranquillera que alcanzó reconocimiento nacional tras coronarse como Señorita Colombia 2022 en representación del Atlántico.

Posteriormente, Sofía representó al país en Miss Internacional 2023, certamen realizado en Japón, donde obtuvo el título de primera finalista, uno de los resultados más destacados para Colombia en los últimos años.

Además de asumir este nuevo reto en El Desafío, la exreina y ahora presentadora también hará parte del elenco de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, programa en el que debutó junto al comediante y trovador JP Martínez, marcando así su llegada a los formatos de entretenimiento del canal.

Hasta el momento, Caracol Televisión únicamente ha confirmado la incorporación de Sofía Osío al equipo de presentación de ‘El Desafío’. El canal no ha informado si este cambio implicará la salida de alguna de las presentadoras que hicieron parte de la edición más reciente o si, por el contrario, el formato ampliará el número de conductores para su próxima temporada.

Sofía Osío, lista para asumir el reto de ‘El Desafío’

Tras el anuncio realizado por Caracol Televisión, la revista Vea, de El Espectador, conversó en exclusiva con Sofía Osío, quien entregó los primeros detalles sobre su llegada al popular formato.

La exreina de belleza habló sobre cómo recibió la noticia, de la responsabilidad que representa integrarse a uno de los formatos más exitosos de la televisión colombiana y de los desafíos que asumirá en esta nueva etapa de su carrera.

“Yo también me acabo de enterar, al igual que ustedes, y la verdad es que solté algunas lágrimas de felicidad porque voy a estar al lado de una mujer espectacular, que es Andrea Serna, y eso siempre ha sido un sueño para mí”, explicó inicialmente.

Sofía Osío también contó a la revista Vea que tanto ella como su familia han sido seguidores de ‘El Desafío’, por lo que esta oportunidad representa no solo una meta profesional, sino también el cumplimiento de un sueño personal que nació cuando veía el programa desde niña. Por eso, aseguró que ya comenzó a prepararse para asumir este nuevo reto con la responsabilidad que exige uno de los formatos más emblemáticos de la televisión colombiana.

“Desde ya me pongo en modo ‘Desafío’. Voy a repetirme las temporadas y, principalmente, a analizar el trabajo de todas las presentadoras hermosas que han estado allí durante estos más de 20 años. Ellas son inspiración y una referencia”, concluyó.

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