Él era Vincent Pastore, el actor de ‘The Sopranos’ que fue hallado sin vida en su casa

El actor estadounidense Vincent Pastore, recordado por interpretar a Salvatore ‘Big P*ssy’ Bonpensiero en ‘The Sopranos’ y por participar en películas como ‘Goodfellas’ y ‘Carlito’s Way’, murió a los 80 años. La noticia fue confirmada este sábado 1 de agosto por sus representantes, lo que generó múltiples mensajes de despedida entre compañeros de la industria y seguidores de la emblemática serie de HBO.

Según la información divulgada por las autoridades, el actor fue hallado sin vida en su vivienda de Nueva York luego de que un allegado, preocupado por no tener noticias de él desde hacía varios días, solicitara una revisión. Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento y el caso continúa bajo investigación.

Aunque nunca fue considerado como una de las grandes estrellas de Hollywood, Vincent Pastore construyó una carrera de más de tres décadas interpretando, casi siempre, personajes ligados al mundo del crimen organizado. Su físico, su voz y su presencia en pantalla lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión estadounidense cuando se trataba de historias sobre la mafia italiana.

Un repaso por la carrera de Vincent Pastore

Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx, Nueva York, dentro de una familia de ascendencia italiana. Antes de dedicarse a la actuación sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y, durante varios años, trabajó como propietario de un club nocturno y como chofer. Fue precisamente en esa etapa cuando conoció a los actores Matt y Kevin Dillon, quienes lo animaron a probar suerte frente a las cámaras.

Su carrera comenzó a finales de la década de 1980 con pequeños papeles en producciones independientes, pero pronto empezó a aparecer en algunas de las películas de mafia más importantes de Hollywood. Participó, aunque en roles breves, en ‘Goodfellas’ (1990), de Martin Scorsese, y posteriormente en ‘Carlito’s Way’ (1993), consolidando una imagen que lo acompañaría durante buena parte de su trayectoria.

Durante los años noventa continuó sumando créditos en cine y televisión. Uno de los más destacados fue su participación en Gotti (1996), película para HBO en la que interpretó a Angelo Ruggiero. También apareció en producciones como ‘The Last Don’, basada en la novela de Mario Puzo, lo que reforzó su vínculo con las historias de crimen organizado.

El mayor punto de la carrera de Vincent Pastore llegó en 1999 con el estreno de ‘The Sopranos’ En la serie dio vida a Salvatore ‘Big P*ssy’ Bonpensiero, uno de los amigos más cercanos de Tony Soprano. Su personaje, dividido entre la lealtad a la familia mafiosa y la presión de colaborar con el FBI, terminó protagonizando uno de los arcos narrativos más recordados de la producción y apareció en 30 episodios.

Tras el éxito de la serie, el italoamericano continuó trabajando de forma constante. Participó en películas como ‘Shark Tale’ y ‘Revolver’, además de aparecer en series como ‘Law & Order’, ‘The Practice’ y ‘Hawaii Five-0′. También incursionó en programas de entretenimiento y realities, manteniéndose activo incluso décadas después del fenómeno de ‘The Sopranos’.

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