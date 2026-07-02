Él es Saúl Duarte Naranjo, el cantante condenado por intentar quitarle la vida a su expareja

El DJ y cantante de cumbia Saúl Duarte Naranjo fue condenado recientemente por intentar asesinar en múltiples ocasiones a su expareja sentimental, en un caso que desde 2025 captó la atención en Santander y que este año llegó a su desenlace judicial. La decisión se conoció tras el proceso adelantado por las autoridades por los ataques atribuidos al intérprete.

Duarte Naranjo deberá cumplir una condena de 15 años y seis meses de prisión, luego de aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

¿Quién es Saúl Duarte Naranjo?

Antes de que su nombre ocupara titulares por el proceso judicial en su contra, Saúl Duarte Naranjo era conocido en Santander por su trayectoria como cantante de cumbia y música tropical.

Con 46 años, desarrolló gran parte de su carrera artística en Bucaramanga y su área metropolitana, donde participó en fiestas populares, eventos privados y celebraciones municipales, consolidando una presencia principalmente regional.

A diferencia de otros exponentes del género, su carrera estuvo enfocada en escenarios locales y en la promoción de su música a través de redes sociales y plataformas digitales. Su nombre era más familiar entre el público santandereano que en el ámbito nacional, pues no alcanzó a posicionar éxitos de amplia difusión ni una discografía con reconocimiento masivo.

Además de la música, Saúl Duarte Naranjo incursionó en la política. Fue candidato al Concejo de Bucaramanga por el partido Alianza Democrática Amplia (ADA) en las elecciones de 2019 y repitió su aspiración en 2023, aunque en ambas ocasiones no obtuvo una curul. También trabajó como gestor de convivencia para la Secretaría del Interior de Floridablanca, labor que salió a relucir cuando las autoridades adelantaron la investigación en su contra.

Fotografía por: Policía Metropolitana de Bucaramanga

El caso por el que condenaron a Saúl Duarte Naranjo

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima mantuvo una relación sentimental con el cantante durante aproximadamente cuatro años, periodo en el que habría sido sometida a distintos episodios de violencia física, psicológica y económica.

El caso se hizo público en agosto de 2025, cuando la mujer denunció haber sido atacada con un arma cortopunzante durante una discusión ocurrida en la vivienda que compartían en Floridablanca.

Meses después, el 6 de enero de 2026, las autoridades señalaron que se presentó un nuevo ataque. Según la Fiscalía, Saul Duarte Naranjo habría citado a su expareja con la intención de retomar la relación y, tras la negativa de la mujer, volvió a agredirla con un cuchillo, causándole heridas en el tórax. La víctima logró recibir atención médica y sobrevivió.

Las investigaciones concluyeron que el cantante intentó acabar con la vida de su expareja en múltiples ocasiones. Tras ser capturado y judicializado, el cantante aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, que derivó en su condena.

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