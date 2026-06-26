El inesperado viaje que salvó a Iván López de quedar en Caracas durante el terremoto

Lo que sería una corta escapada familiar para celebrar el Día del Padre terminó convirtiéndose en la razón por la que Iván López no estaba en Caracas cuando dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. El actor colombiano, recordado por producciones como ‘La ley del corazón’, ‘A corazón abierto’, ‘Allá te espero’ y ‘La Pola’, se encontraba en el aeropuerto de Isla Margarita listo para regresar a la capital venezolana cuando comenzó la emergencia.

Desde hace cinco años, López reside en Venezuela junto a su esposa, la actriz venezolana Vanessa Mendoza, y su hija. Aunque desde febrero había permanecido en Bogotá por compromisos laborales, aprovechó una pausa en su agenda para viajar a Caracas y reunirse con su familia. Allí lo esperaba una sorpresa que, sin saberlo, terminaría alejándolo del lugar donde se registraron algunos de los mayores daños.

La sorpresa que sacó a Iván López de Caracas antes de los fuertes terremotos

Todo comenzó el domingo 12 de junio, cuando llegó a Venezuela para compartir con su esposa e hija. Ella había preparado un viaje a Margarita para celebrar el Día del Padre. La idea era permanecer unos días en la isla y regresar el miércoles a Caracas para que el actor continuara con sus compromisos, entre ellos la temporada de la obra ‘Burundanga’ en el Teatro Nacional de Bogotá.

Sin embargo, cuando estaba a punto de abordar el vuelo de regreso, la situación cambió por completo. Así lo reveló el propio Iván López en una entrevista que concedió a la revista Vea, mientras permanece junto a su familia en la Isla Margarita.

“Regresábamos ya el miércoles. A las cinco y media de la tarde abordábamos nuestro vuelo hacia Caracas y, estando en el aeropuerto, empezó a temblar. Sí, me asustó un poco, pero no dimensionaba todo lo que venía después. Nos quedamos dos horas todos en el aeropuerto y empezamos a ver que estaban desviando los vuelos que iban a Maiquetía porque el aeropuerto no estaba en condiciones. Ahí entendimos que ese día no íbamos a poder salir”, contó.

Mientras permanecía en Margarita, Iván López comenzó a seguir las noticias que llegaban desde distintas regiones del país. Con el paso de las horas conoció la magnitud de la emergencia y la incertidumbre se trasladó a otro lugar: el apartamento donde vive con su familia en Caracas.

Actualmente permanece varado en la isla, a la espera de que las autoridades reanuden las operaciones aéreas y pueda regresar para conocer el estado de su vivienda y reunirse con sus seres queridos.

“Estamos esperando poder salir de la isla hacia Caracas y vernos con los familiares de mi esposa, que al final también son míos, y conocer el estado del apartamento en el cual nosotros vivimos: si es habitable, si no lo es, si hay algún daño estructural. También ver en qué le podemos ayudar a los demás”, explicó.

Con el paso de las horas, Iván López no ha dejado de pensar que todo pudo haber sido diferente. Incluso reconoce que la invitación sorpresa de su esposa terminó alejándolo, por casualidad, del lugar donde hoy se concentra buena parte de la emergencia.

La preocupación del actor tiene sustento en la dimensión de la tragedia. El más reciente balance oficial elevó a 920 los fallecidos y más de 3.300 los heridos en todo el país, mientras continúan las labores de búsqueda entre edificios colapsados. Aunque el estado de La Guaira concentra la mayor devastación, Caracas también figura entre las zonas más afectadas, con hospitales desbordados, múltiples edificaciones dañadas y equipos de rescate trabajando entre los escombros en distintos sectores de la capital.

“Fácilmente me hubiera podido pasar a mí si mi esposa no me invita aquí a Margarita a un viaje sorpresa. Uno aquí no está viendo ni midiendo la magnitud de esta situación, pero las personas que están en Caracas y en La Guaira la deben estar pasando muy mal”, afirmó.

La incertidumbre también se mezcla con la impotencia. Aunque consiguió avisar a la producción de la obra de teatro en Colombia que no podrá regresar por ahora, asegura que su prioridad es permanecer junto a su familia y colaborar en lo que sea necesario cuando logre volver a Caracas.

La invitación de Iván López a ayudar al pueblo venezolano

En medio de la emergencia, el actor ha convertido sus redes sociales en un canal para compartir información y promover campañas de ayuda para los damnificados. Desde Margarita ha estado en contacto con colegas venezolanos y colombianos para amplificar los llamados de solidaridad. Además, invitó a los colombianos a tender la mano al país vecino y colaborar a través de los canales oficiales.

“He puesto a disposición de todo el mundo mis redes sociales para publicar todo lo que está pasando aquí en Venezuela y que la gente, no solamente en Colombia sino en el mundo, nos pueda ayudar y le dé una mano a este pueblo venezolano que tanto lo necesita. Lo importante es que todos nos unamos y tengamos un acto de humanidad antes de pensar en nosotros mismos, porque hoy son ellos, mañana también podemos ser nosotros”.

El actor también confesó que emocionalmente atraviesa momentos difíciles mientras espera noticias de Caracas: “Uno pasa aquí como por una montaña rusa. A veces se levanta bien; al mediodía está un poco mal. Trato de que mi esposa y mi hija no me vean cuando estoy vulnerable. Esto es una situación muy complicada. He hablado con muchos amigos del medio para que tratemos de hacer viral la información y darle la mayor difusión posible, para que la gente pueda donar en diferentes sitios y puntos de acopio”.

Por ahora, Iván López continúa esperando en Margarita la posibilidad de regresar a Caracas. Solo cuando llegue podrá comprobar cómo quedó el apartamento donde vive con su familia y comenzar, como miles de venezolanos, a enfrentar las consecuencias que dejaron los terremotos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí