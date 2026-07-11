El influencer Camilo Cifuentes será papá: “La noticia más hermosa de mi vida”

Camilo Cifuentes es uno de los influenciadores más reconocidos del país. Aunque nunca ha mostrado su rostro, se ha destacado por la labor social que realiza en Manizales, su ciudad natal. El creador de contenido le compra productos a vendedores informales y se los regala a las personas más vulnerables. Con su frase “yo afán no tengo”, se ha ganado un lugar especial en el corazón de miles de seguidores en redes sociales. Aunque su rostro ha sido un enigma, él ha asegurado en varias oportunidades que prefiere pasar desapercibido y, en cambio, hacer visible a los más necesitados.

Camilo Cifuentes y su pareja esperan un hijo

Hace unos minutos, el manizaleño anunció a través de su cuenta de Instagram donde tiene 5 millones de seguidores, que se convertirá en papá. Lo hizo a través de un video mostrando la ecografía del bebé: “Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo”, escribió.

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Además, aprovechó para revelar que espera un varón que llevará su nombre: “Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado”. Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándolo por la noticia: “próximamente: “a cómo los pañalitos, me da 3,200 por favor?”. Felicidades parcero”, “todo lo lindo y hermoso para ti. Dios te bendice por todo lo que haces por los demás”, “personas como tú sí deben multiplicarse”, “felicidades Cami, vas a conocer el amor verdadero. Dios bendiga tu hermosa familia”, “ese bebito no se imagina lo afortunado que es y la familia hermosa que lo va a recibir”, “tendrá un papá increíble”, “un bebé bendecido de tener a un papá como tú, muchas felicidades”.

La historia de Camilo Cifuentes antes de la fama

Hace unos años, Camilo pasó por momentos económicos complicados, y esas vivencias moldearon su forma de entender la solidaridad. En varias entrevistas, ha contado que él y su familia enfrentaron carencias, lo que lo llevó a decidir que, si alguna vez tuviera la oportunidad de ayudar a otros, lo haría de manera constante. Esa historia personal se transformó en la base de su proyecto de creación de contenido.

En las redes sociales, su trabajo consiste en comprar productos a pequeños comerciantes, pagando mucho más de lo que realmente valen, entregar mercados, apoyar emprendimientos y sorprender a personas de bajos recursos. Aunque estos videos le han traído millones de seguidores, también ha dejado claro que su objetivo es transmitir un mensaje sobre la empatía y la importancia de compartir con quienes más lo necesitan.