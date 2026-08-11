El presentador José Fernando Patiño busca a su padre tras el terremoto en Cali. Esto se sabe

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto deja, hasta el momento, un balance de al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas. Entre las ciudades más afectadas están Pereira, Manizales y Cali, donde el periodista y presentador José Fernando Patiño enfrenta horas de angustia mientras busca a su padre, quien permanece con paradero desconocido.

Darío Patiño Rivera, de 78 años, se encontraba solo en su apartamento, ubicado en un tercer piso del sector de Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali, cuando ocurrió el terremoto. Desde entonces, José Fernando ha utilizado sus redes sociales para pedir ayuda y tratar de establecer dónde se encuentra su padre, después de recibir versiones que apuntan a que habría sido rescatado con vida de entre los escombros.

El llamado desesperado de José Fernando Patiño

Desde los primeros momentos posteriores al terremoto, el antiguo presentador de ‘Noticias Caracol’ y Canal Capital recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda. En una de sus primeras historias de Instagram, visiblemente afectado y con la voz entrecortada, explicó que su padre se encontraba bajo los escombros del edificio donde habitaba.

“Mi padre se encuentra bajo los escombros en esta dirección: carrera 72, número 10 Bis-21. Eso es el barrio Ciudad Capri, Torres del Limonar. Les pido el favor a todos los que ven este video que puedan dirigirse allá a ayudar con las manos”, manifestó el periodista, quien en ese momento todavía se encontraba fuera de Cali.

José Fernando Patiño explicó que su padre se encontraba solo en su apartamento cuando ocurrió el terremoto y que residía en el tercer piso de una edificación de seis niveles. Mientras sus familiares y otras personas se acercaban al lugar para intentar remover los escombros, el periodista recibió información que le dio esperanza en medio de la angustia: su padre habría dado señales de vida.

“Mi papá ya dio señales de vida. Por favor, ayúdenme. Yo voy viajando para Cali. Los amo”, dijo en aquella publicación, en la que terminó visiblemente conmovido.

La confusión sobre el paradero del papá de José Fernando Patiño

Horas después, la situación se volvió todavía más angustiante. A la familia le informaron que Darío Patiño habría sido sacado con vida de entre los escombros y trasladado a la Clínica Valle del Lili, sede Limonar. Sin embargo, cuando José Fernando llegó a Cali y comenzó a recorrer centros asistenciales, no logró encontrarlo ni confirmar que hubiera ingresado a ese centro médico.

“Todo el día he recibido llamadas de: ‘Ah, tu papá ya apareció’. Me dicen eso y voy a averiguar y no está. Entonces yo les agradezco mucho que puedan realmente gestionar el paradero de mi padre, si es que está por fuera, porque la información salió de aquí mismo diciendo que mi papá había salido. Yo tengo la certeza de que estaba aquí”, relató.

Ahora, José Fernando Patiño permanece en Cali y participa junto a la comunidad en las labores para remover los escombros del edificio donde vivía su padre. Al mismo tiempo, continúa recorriendo centros médicos en busca de alguna información que permita establecer el paradero de Darío Patiño Rivera, mientras mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

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