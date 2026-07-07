Ella es la influenciadora de 21 años que perdió la vida en medio de un tiroteo

La influenciadora estadounidense DreamDoll Brii, cuyo nombre real era Brianna Johnson, murió a los 21 años tras resultar herida en un tiroteo ocurrido durante la madrugada del 5 de julio en Miramar, Florida. La noticia fue confirmada por las autoridades locales, que mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

Johnson se había convertido en una figura reconocida en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y música. Bajo los nombres de DreamDoll Brii e ItGirlBri, acumulaba cientos de miles de seguidores entre TikTok e Instagram, plataformas en las que compartía contenido con frecuencia. En los últimos meses también había incursionado en la música y logró viralidad con el tema Bend Ova, ampliando así su presencia entre el público joven.

Así habría sido el ataque a DreamDoll Brii

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Miramar, el ataque ocurrió hacia las 5:30 de la mañana del domingo 5 de julio. Brianna Johnson viajaba en una camioneta Lamborghini Urus de color verde junto a otros dos hombres cuando, según la investigación preliminar, un sedán blanco se acercó al vehículo y desde su interior abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Las autoridades señalaron que, tras los disparos, el conductor de la Lamborghini continuó avanzando varios metros antes de perder el control y estrellarse contra una vivienda. Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las tres personas que se encontraban dentro del vehículo.

Los ocupantes fueron trasladados de urgencia a un centro médico en estado crítico. Sin embargo, horas después se confirmó la muerte de DreamDoll Brii debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. Los otros dos hombres permanecen hospitalizados mientras reciben atención médica, aunque las autoridades no han revelado sus identidades ni han actualizado oficialmente su estado de salud.

El jefe de la Policía de Miramar, Delrish Moss, explicó que la principal hipótesis es que se trató de un ataque dirigido específicamente contra la camioneta en la que se desplazaban las víctimas. No obstante, indicó que aún no se ha establecido el motivo del tiroteo ni se ha determinado quiénes fueron los responsables.

Mientras avanza la investigación, los agentes analizan grabaciones de cámaras de seguridad y recopilan evidencia en la zona para reconstruir el recorrido del vehículo y establecer la ruta seguida por los atacantes. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Algunos medios estadounidenses informaron que las víctimas habrían asistido previamente a una reunión social y que antes del ataque se habría registrado un altercado en una gasolinera cercana. Sin embargo, la Policía no ha confirmado que exista una relación entre ese incidente y el tiroteo, por lo que esa versión continúa siendo una línea de investigación sin validar oficialmente.

La muerte de DreamDoll Brii ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y otros creadores de contenido han expresado mensajes de condolencia y pedido que el caso sea esclarecido.

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