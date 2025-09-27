Ella es Wualys Fuentes, la reina de belleza que fue hallada sin vida dentro de su casa

La muerte de Wualys Suseth Fuentes Aquino, virreina de Miss Universe Tegucigalpa 2026, ha conmocionado al mundo de los certámenes de belleza en Honduras. La joven modelo, de 23 años, fue hallada sin vida en el apartamento donde residía, en Tegucigalpa, un hecho que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades, mientras familiares, amigos y seguidores lamentan su inesperado fallecimiento.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, especialmente por parte de la organización de Miss Universe Tegucigalpa, que destacó las cualidades humanas de la joven. Además de su trayectoria en el modelaje, Wualys era reconocida por su participación en el certamen de belleza y por combinar esa faceta con su formación universitaria, lo que la convirtió en una figura seguida por miles de personas en su país.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Wualys Fuentes?

De acuerdo con la información divulgada por medios hondureños, el cuerpo de Wualys Fuentes fue encontrado el pasado 20 de julio en un apartamento ubicado en la residencial Altos del Trapiche, en Tegucigalpa. Fueron sus familiares quienes acudieron al inmueble tras varios días sin lograr comunicarse con ella y, al ingresar, descubrieron que ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones y personal del Ministerio Público llegaron al lugar para adelantar las primeras diligencias y recolectar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a Medicina Forense para la práctica de la autopsia y otros exámenes especializados, cuyos resultados serán determinantes para establecer qué ocurrió. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se ha descartado ninguna hipótesis.

Aunque algunos reportes preliminares señalan que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, las autoridades han insistido en que será el dictamen forense el que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento.

¿Quién era Wualys Fuentes?

Wualys Suseth Fuentes Aquino tenía 23 años y era una de las jóvenes promesas del modelaje en Honduras. Alcanzó reconocimiento nacional tras convertirse en la primera finalista —virreina— de Miss Universe Tegucigalpa 2026, certamen clasificatorio para Miss Universe Honduras.

Además de su carrera en los concursos de belleza, cursaba estudios de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En sus redes sociales compartía con frecuencia aspectos de su preparación académica, sus entrenamientos, sesiones fotográficas y proyectos personales, construyendo una comunidad que seguía de cerca su crecimiento profesional.

La organización de Miss Universe Tegucigalpa expresó su pesar por la noticia mediante un comunicado en el que recordó a Wualys como una joven solidaria, alegre y comprometida con sus compañeras. Mientras familiares, amigos y seguidores esperan conocer los resultados de la investigación, el caso continúa generando conmoción en Honduras y entre los seguidores de los certámenes de belleza en la región.

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