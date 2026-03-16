En video: Lionel Richie se descompensó en pleno show antes de ser retirado en ambulancia

El cantante estadounidense Lionel Richie vivió un inesperado momento durante un concierto en Estados Unidos, luego de sufrir una descompensación sobre el escenario que obligó a interrumpir la presentación.

La escena quedó registrada en videos grabados por asistentes, quienes captaron el instante en que el artista tuvo que sentarse antes de abandonar el escenario y ser trasladado en ambulancia. Horas después comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre su estado de salud.

Con una carrera de más de cinco décadas, Lionel Richie es una de las figuras más reconocidas de la música internacional. Éxitos como ‘Hello’, ‘All night long’ (All night), ‘Stuck on you’, ‘Say you, say me’ y ‘Endless love’ lo convirtieron en un referente del pop y el soul. A lo largo de su trayectoria ha ganado cuatro premios Grammy, un premio Oscar y, en 2022, fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll.

¿Qué le pasó a Lionel Richie?

El incidente ocurrió la noche del 24 de junio, mientras Richie ofrecía el concierto inaugural de su gira ‘Sing a Song All Night Long’ en St. Paul, Minnesota.

De acuerdo con medios estadounidenses, Lionel Richie, de 77 años, comenzó a sentirse mareado cuando interpretaba ‘Dancing on the Ceiling’. En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo, en medio de su presentación, empieza a verse agotado y decide sentarse en plena tarima. Incluso hace un breve comentario al público antes de intentar continuar con el espectáculo.

Minutos después interpretó una canción sentado al piano, pero poco más tarde abandonó el escenario durante una pausa inesperada. Tras varios minutos de espera, uno de los músicos de su banda informó a los asistentes que el cantante no se encontraba en condiciones de regresar, por lo que el concierto terminó antes de lo previsto.

Posteriormente, el Departamento de Bomberos de St. Paul confirmó el traslado de un hombre adulto desde el recinto hasta un hospital, mientras varios medios identificaron que se trataba de Lionel Richie, quien fue retirado en ambulancia como medida de precaución.

Hasta el momento no se ha divulgado un parte médico oficial, aunque personas cercanas a la gira señalaron que el episodio podría haber estado relacionado con una deshidratación leve. Sin embargo, esta versión que aún no ha sido confirmada por el artista ni por su equipo.

La gira de Lionel Richie —que comparte con la agrupación Earth, Wind & Fire— incluye 26 conciertos por Norteamérica hasta mediados de agosto, con presentaciones previstas en ciudades como Chicago, Toronto, Nueva York, Boston, Atlanta, Dallas, Seattle, Los Ángeles y Austin.

Hasta el momento, ni el cantante ni los organizadores han informado cambios en el calendario, por lo que la próxima fecha continúa programada para este 26 de junio en Chicago.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí