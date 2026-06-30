Entre lágrimas, periodista de ‘Noticias Caracol’ pidió buscar a sus familiares en Venezuela

La emisión del mediodía de ‘Noticias Caracol’ del domingo 28 de junio dejó un momento poco habitual durante el cubrimiento del doble terremoto que afectó a Venezuela. Al finalizar su reporte desde el estado de La Guaira, la corresponsal Beatriz Adrián aprovechó los últimos segundos de su intervención para hacer un llamado público a los equipos de rescate y solicitar que continúen la búsqueda de dos familiares desaparecidas tras la emergencia.

Cinco días después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio con epicentro en la zona costera de La Guaira, las labores de búsqueda continúan en los sectores más afectados. De acuerdo con el balance oficial más reciente divulgado por las autoridades venezolanas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 personas, mientras que 5.034 resultaron heridas.

A pesar de que las autoridades no han consolidado un número oficial de desaparecidos por los terremotos en Venezuela, los organismos internacionales mantienen activas las operaciones de localización y rescate.

El clamor de Beatriz Adrián, periodista de ‘Noticias Caracol’ en Venezuela

Tras concluir su informe sobre la situación en Caracas y La Guaira, Adrián se dirigió directamente a quienes participan en las labores de rescate.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que tengo una prima desaparecida en La Guaira. Su nombre es Yaneth Escalada Terrero. Por favor no paren la búsqueda porque nosotros tenemos la esperanza de que aparezca”, expresó la periodista frente a las cámaras.

Horas antes, la corresponsal también había publicado un mensaje en su cuenta de X en el que compartió fotografías de Julieta y Jeanette Escalada Terrero, dos de sus familiares desaparecidas. En esa publicación explicó que una de ellas tiene síndrome de Down y señaló que el último lugar donde se tuvo información de ambas fue un edificio ubicado en el sector de Macuto, en La Guaira.

Desde que ocurrieron los terremotos, Adrián también ha relatado cómo vivió la emergencia junto a su familia en Caracas. Según contó en emisiones anteriores de Noticias Caracol, el movimiento telúrico sorprendió a su familia mientras se encontraba en un apartamento ubicado en un piso alto de la capital venezolana. Además, indicó que la oficina desde la que el equipo periodístico realizaba parte de su trabajo sufrió daños estructurales durante el sismo.

“Tenemos la esperanza de que aparezcan. Sé que los milagros existen (...) he visto rescates con vida de varias personas”, agregó la periodista de ‘Noticias Caracol’ en Venezuela.

Mientras avanzan las labores de rescate, distintos organismos internacionales mantienen abiertas campañas de asistencia para la población afectada. La ONU coordina la respuesta humanitaria en el país mediante agencias como OCHA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que reciben aportes para atender necesidades de alimentación, salud, agua potable y alojamiento temporal en las zonas impactadas.

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