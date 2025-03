Esposo de Yo me llamo Marisela dio detalles de su salud. La cantante sigue en UCI

Patricia Henao, reconocida por su papel como Marisela de la actual temporada de Yo me llamo, enfrenta actualmente un desafío de salud. El 14 de marzo, justo antes de una presentación en Tuluá, Valle del Cauca, experimentó un dolor abdominal severo que la llevó a buscar atención médica de emergencia.

Después de ser ingresada en el Hospital Tomás Uribe Uribe, los médicos le diagnosticaron peritonitis, una inflamación del peritoneo que puede poner en peligro la vida si no se trata a tiempo. Henao se sometió a una cirugía inicial para abordar la infección.

¿Qué le pasó a ‘Yo me llamo Marisela’?

En este momento, la artista se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo estrecha supervisión médica. Francisco Benítez, su esposo, dialogó con Vea y reveló detalles de lo que le ocurrió a la cantante:

“Esto inició en diciembre. Ella comenzó con unos dolores abdominales terribles y no se sabía qué era, se le hicieron exámenes y nunca se pudo esclarecer qué era. Le daba muchos reflujos, le quemaba las cuerdas vocales y la dejaba disfónica desde diciembre y enero. Ya cuando ella ingresó al programa me llamaba y me decía: ‘todo lo que cómo me cae mal’. Resulta que tenía una úlcera gástrica que ya ahorita el 14 de marzo tuvo un desenlace más fuerte, se le convirtió en peritonitis. Teníamos un show el fin de semana y viajamos y antes del show, después de la prueba de sonido fue que le dio eso”, aseguró el productor audiovisual.

También agregó: “se le hizo una primera cirugía de urgencia, porque la tuve cargada en mis brazos y se me estaba poniendo ya moradita y se le estaban bajando demasiado rápido los signos vitales. De esa cirugía salió estable, fue una cirugía abierta, estuvo todo el fin de semana en UCI, la pasaron el domingo a hospitalización y en la noche volvió y se puso malita. La tuvieron que volver a llevar a UCI y estabilizarla para practicarle una segunda cirugía por una complicación que presentó de la primera, que la dejaron abierta con un dispositivo que estaba constantemente haciéndole limpieza a los órganos y con esta segunda se le terminó de hacer la limpieza y se cerró la herida que se le había hecho. Le hicieron una extracción del apéndice para evitar que más adelante le diera algo similar y tuviera que ser intervenida así de esa manera”, dijo Benítez para este medio.

‘Yo me llamo Marisela’ “está estable”, asegura su esposo

Afortunadamente, los dos procedimientos quirúrgicos que le tuvieron que realizar a la doble de Marisela fueron exitosos. Por ahora, continúa recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Tomás Uribe Uribe.

“En la cirugía sí estaba broncoaspirando, me dijo el cirujano, pero gracias a Dios lograron estabilizarla a tiempo. Tenía unos exámenes que no le habían salido bien y lograron también estabilizarle el ritmo cardíaco que lo tenía bajito. Gracias a Dios salió muy bien, está todavía con algunas sondas, entonces no puede hablar muy bien, pero ya al parte médico es muy positivo. Ya la logré ver, logré ver que abrió los ojitos, me hizo una sonrisa y eso me dio mucho descanso. En ese momento estamos esperando que el cirujano le autorice pasar a hospitalización, creeríamos que, de acá al domingo, posiblemente, porque en este momento todavía sigue en cuidados intensivos”, afirmó Francisco.

Los compañeros que tuvo la artista en Yo me llamo ha sido un gran apoyo, tanto para ella, como para él, quien ha tenido que enfrentar este difícil momento solo, en una ciudad que no es la suya.

“Ellos hicieron una hermandad muy linda con mi esposa, la llaman todos los días, todo el día, pues yo contesto su teléfono, le han hecho aportes económicos, es una bendición muy grande para nosotros. Nos han atendido en Tuluá como si fuéramos de allá... Gracias por la solidaridad en este momento, las oraciones han sido escuchadas y la recuperación de la monita va por buen camino”, finalizó diciendo.