Esposo de ‘Yo me llamo Marisela’, quien salió de UCI, hizo grave denuncia pública

En las últimas semanas, la comunidad de seguidores de Yo me llamo ha estado pendiente del estado de salud de Patricia Henao, la talentosa imitadora de Marisela en la décima temporada del popular programa. Tras sufrir una peritonitis que se venía desarrollando desde diciembre y que tuvo un desenlace crítico el pasado 14 de marzo, la cantante tuvo que ser ingresada a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Por fortuna, la exparticipante ya salió de UCI y fue trasladada a una habitación en donde continúa con su recuperación. Sin embargo, en medio de esta compleja situación se presentó una nueva y preocupante dificultad.

¿Qué le pasó a ‘Yo me llamo Marisela’?

Pacho Benítez, músico y esposo de Patricia Henao, reveló en horas recientes que una persona en Medellín está utilizando el nombre de su pareja para vender presentaciones y eventos. Esta acción, considerada como una estafa, ha generado gran inquietud entre los seguidores y la familia de Patricia.

Es clave mencionar que la verdadera imitadora de Marisela en Yo me llamo, aún convaleciente y hospitalizada, no ha podido retomar sus actividades artísticas. Razón por la que Benítez hizo un llamado a la comunidad para estar alerta y no dejarse engañar por esta persona que busca aprovecharse de la situación.

“Nos informan de una persona, en la ciudad de Medellín, que está usando nuestro nombre, así que atentos empresarios y seguidores. Nuestra Marisela aún se encuentra convaleciente y hospitalizada, y por eso los eventos están aplazados hasta nueva orden”, comentó el esposo de Patricia Henao.

La identidad del individuo que está detrás de esta maniobra aún no ha sido revelada. Mientras tanto, los seguidores de ‘Yo me llamo Marisela’ esperan con ansias su pronta recuperación y regreso a los escenarios.

Esta fue la publicación que el esposo de Patricia Henao hizo para advertir de la situación y dejar claro cuál es la cuenta oficial de Instagram de su esposa. Fotografía por: Captura de pantalla

Otra participante de ‘Yo me llamo’ que tiene problemas de salud

Angeline Reyes es una cantante que destacó en la novena temporada del programa como imitadora de Rosalía. Sin embargo, luego de su éxito en el concurso musical del Canal Caracol, la cantante enfrenta un desafío personal que pocos conocían.

De acuerdo con lo expuesto por la exparticipante de Yo me llamo, fue diagnosticada con una condición que afecta su capacidad para digerir gluten.

“El cuerpo somatiza las emociones. En el segundo vídeo estaba apenas en proceso de diagnóstico de celiaquía, por lo tanto, estaba inflamada porque no sabía que mi cuerpo no estaba tolerando el gluten. Todo eso es una combinación de celiaquía y estrés, ya que también los doctores me decían que se puede retener líquidos por vivir situaciones de alto estrés. Ahora me encuentro mejor, pero siento que no puedo ocultar lo que he vivido y en parte estoy aprendiendo a sanar”, comentó la imitadora de Rosalía sobre su padecimiento.