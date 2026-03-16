Exempleada demanda a Kylie Jenner y la responsabiliza por una tragedia personal

La empresaria e influenciadora Kylie Jenner enfrenta una nueva controversia judicial tras ser demandada por una antigua empleada, quien asegura que las exigencias físicas de su trabajo terminaron provocándole la pérdida de su embarazo.

La demandante es una antigua chef privada que comenzó a trabajar para la celebridad en noviembre de 2024, poco antes de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos. Según la denuncia, semanas después la mujer informó a sus superiores que cursaba un embarazo de alto riesgo y solicitó ajustes en sus funciones. Sin embargo, sostiene que continuó recibiendo tareas físicamente exigentes y jornadas laborales de hasta 12 horas diarias.

Esto dice la demanda contra Kylie Jenner

De acuerdo con la acción legal, la cocinera trabajaba cinco días a la semana y debía realizar labores que requerían cargar objetos pesados durante largos periodos. Uno de los episodios más relevantes habría ocurrido en la víspera de Año Nuevo de 2024, cuando, según su versión, fue obligada a trasladar grandes recipientes con alimentos cuesta arriba y cruzando una calle sin recibir ayuda, pese a haber advertido previamente sobre su estado de salud.

La mujer asegura que el esfuerzo físico le provocó mareos, dificultades para respirar y un fuerte agotamiento, hasta el punto de necesitar asistencia del personal de seguridad presente en la residencia. Aun así, afirma que las condiciones de trabajo no cambiaron y que continuó recibiendo la misma carga laboral durante las semanas siguientes.

Según los documentos judiciales, la situación alcanzó su punto más crítico a comienzos de febrero de 2025, cuando fue asignada al cumpleaños de uno de los hijos de Kylie Jenner, celebrado en Palm Springs. La exchef sostiene que el evento implicó una carga de trabajo desproporcionada y que, pese a solicitar apoyo adicional, sus supervisores ignoraron sus peticiones.

La denuncia afirma que, tras finalizar esa jornada, sufrió un profundo agotamiento físico y emocional. Al día siguiente despertó con una fuerte hemorragia y se trasladó por sus propios medios a un hospital, donde, según su relato, los médicos le confirmaron que ya no existía latido fetal y que había perdido a su bebé. La demandante atribuye directamente ese desenlace a las condiciones laborales a las que asegura fue sometida durante el embarazo.

La acción legal, presentada esta semana en California, se suma a otros procesos laborales que Kylie Jenner ha enfrentado en los últimos meses y que vuelven a poner bajo la lupa las condiciones de trabajo dentro de su entorno doméstico. Fotografía por: JUSTIN LANE

Además de responsabilizar a Jenner y a otros implicados por discriminación por embarazo, acoso, represalias, despido injustificado y presuntas violaciones laborales, la mujer también sostiene que, tras la pérdida, una supervisora le pidió dejar de llorar porque, supuestamente, estaba afectando emocionalmente a la empresaria.

Hasta el momento, Kylie Jenner no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, las cuales corresponden únicamente a la versión presentada en la demanda y deberán ser evaluadas por la justicia.

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